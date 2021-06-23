Компания Bilibili создала анимационный ролик, в котором просто и доступно объясняется, как работают вакцины против коронавируса. Самое главное, что этот мини-мультфильм затрагивает людей любой возрастной категории.
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В ролике коту делают прививки, благодаря чему его антитела учатся распознавать вирус. И это настоящая героическая история о самопожертвовании.
Да, действующее вещество вакцины, переодетое в костюм коронавируса, дает о себе знать и провоцирует антитела на агрессию. На смертном одре оно передает свое фото "на память".
Когда главный герой действительно инфицируется коронавирусом, его антитела уже знают, как выглядит SARS-CoV-2. Поэтому, не теряя времени, они успешно убивают нежелательного гостя молотками.
К слову, главный герой – кот.
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