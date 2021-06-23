Антитела дубинками забивают коронавирус: в Китае нарисовали лучшую рекламу вакцинации

В Китае, очевидно, понимают, как продвигать рекламную кампанию вакцинации против коронавируса. Там создали ролик, который очень быстро стал "вирусным" в сети.

Компания Bilibili создала анимационный ролик, в котором просто и доступно объясняется, как работают вакцины против коронавируса. Самое главное, что этот мини-мультфильм затрагивает людей любой возрастной категории.

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В ролике коту делают прививки, благодаря чему его антитела учатся распознавать вирус. И это настоящая героическая история о самопожертвовании.

Да, действующее вещество вакцины, переодетое в костюм коронавируса, дает о себе знать и провоцирует антитела на агрессию. На смертном одре оно передает свое фото "на память".

Когда главный герой действительно инфицируется коронавирусом, его антитела уже знают, как выглядит SARS-CoV-2. Поэтому, не теряя времени, они успешно убивают нежелательного гостя молотками.

К слову, главный герой – кот.

Реклама вакцинации против коронавируса из Китая: видео