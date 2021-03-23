У около 40% пациентов с COVID-19 в городе Ухань, откуда распространился коронавирус, есть антитела, которые могут обеспечить защиту от повторного заражения в течение как минимум 9 месяцев.

Авторитетный медицинский журнал The Lancet опубликовал первое длительное обследование с целью определения показателей инфицированности в Ухане около 10 тысяч жителей на наличие антител к COVID-19 после того, как в городе был отменен режим изоляции в начале апреля 2020 года. Следующие анализы образцов крови на наличие антител проводили в июне и в период с октября по декабрь соответственно.

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Это поможет строить эффективные стратегии противодействия пандемии

В статье говорится о том, что оценка доли населения, которое обладает иммунитетом к коронавирусу, имеет важное значение для разработки эффективных стратегий по профилактике и контролю эпидемии, а также для снижения вероятности повторного возгорания пандемии в будущем.

Предыдущие исследования во многих странах показали, что число инфицированных COVID-19, которые выявлялись на основе положительных результатов анализов на сывороточные антитела, оказалось намного выше, чем фактически выявлены случаи заражения.

Новое объяснение наличия антител

В первую очередь это может быть связано с тем, что у большинства инфицированных людей не было симптомов, или они не проходили тестирование или лечение из-за легкой формы заболевания.

В то же время уровень антител у бессимптомных носителей коронавируса был ниже, чем у пациентов с подтвержденным диагнозом и с симптомами заболевания.

Исследование "подчеркивает значительные достижения китайской системы общественного здравоохранения в борьбе с COVID-19 в Ухане в то время, когда ресурсы для тестирования, отслеживания и лечения были гораздо менее развиты",

– написал эксперт в области микробиологии и иммунологии из Австралийского института Australia's Doherty Institute Ричард Страгнелл.