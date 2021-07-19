Это выяснили исследователи из Падуанского университета и Имперского колледжа Лондона. Они протестировали более 2 500 человек еще в 2020 году, однако результаты опубликовали только в конце июля 2021 года.

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Антитела сохраняются дольше

Первое тестирование сделали феврале – марте 2020 года на наличие COVID-19. Повторное тестирование уже в отношении антител против вируса сделали в ноябре. Так, обнаружили, что 98,8% людей имели достаточное количество антител.

Уровни антител отслеживали с помощью трех анализов-тестов, которые выявляют их различные типы, реагирующие на разные части вируса. Результаты показали, что, хотя все тесты показывали некоторое снижение в период с мая по ноябрь, скорость распада была разной. Команда также обнаружила случаи повышения уровня антител у некоторых людей.

Мы не нашли доказательств, что уровень антител между симптоматическими и бессимптомным течением существенно отличаются. Предполагаем, что сила иммунного ответа не зависит от симптомов и тяжести инфекции,

– отметила автор исследования Илария Доригатти.

Однако она подчеркнула – исследование показывает, что уровень антител различается, в зависимости от теста. Это означает, что нужно осторожно сравнивать данные об уровне инфекции населения, полученных в разных частях света, с различными тестами и в разное время.

Справка. Ранее отдельные исследования сообщали, что антитела, которые образовались в организме человека после перенесенной коронавирусной болезни, сохраняются примерно 6 месяцев.

Исследования продолжаются

Во время дальнейшего наблюдения, которое провели через 9 месяцев после заболевания, обнаружили, что антител было меньше. Поэтому заверили, что нужно продолжать контролировать устойчивость антител в течение более длительного периода.

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