Определение антител к коронавирусной инфекции COVID-19 большинством считается маркером защиты человека от инфицирования. Однако последние исследования ученых показывают, что это не всегда соответствует действительности.

Иммунолог Вера Семьянчук ответила на часто задаваемые вопросы относительно антител к COVID-19 и объяснила, почему отсутствие антител не всегда означает, что организм готов заразиться снова.

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Согласно американским рекомендациям UpToDate:

Чувствительность и специфичность антител очень изменчивы.

Ig M преимущественно появляется в конце первой недели и может храниться более 6 недель.

Обычно IgG появляется через 14 дней после появления симптомов и может содержаться до 8 месяцев.

Что показывает тест на антитела? Тесты на антитела обнаруживают два вида антител: иммуноглобулин М – IgM, он первым появляется в организме после заражения, и иммуноглобулин G – IgG, он производится позже, но остается в организме надолго, в то время, как IgM исчезает. IgM и IgG для коронавирусной инфекции означают, что вирус был в организме и к нему выработался иммунный ответ.

Однако некоторые исследования сообщают о более быстрых темпах снижения антител:

Возможна перекрестная чувствительность с другими коронавирусами (т.е. ложноположительные результаты IgG в результате ранее перенесенного другого коронавирусного заболевания, а не COVID-19).

Также остается неопределенным, или положительный тест на антитела указывает на иммунитет против будущей инфекции.

В новом исследовании, которое впоследствии опубликовали в журнале Allergy, оценили точность диагностики серологических анализов (определение антител) у 1 477 человек, переболевших COVID-19.

Да, результаты показали разную информативность ИФА в зависимости от вида белка SARS-CoV-2, который содержится в диагностических тестах

Антитела образуются в различных белках COVID, в одних они образуются чаще, в других меньше. В зависимости, какой белок используют в тестировании ИФА – может отличаться результат: чувствительность 88,4% для RBD, 89,3% для S1 и 72,9% для N белка). Несмотря на это, когда сыворотку больных тестировали на способность нейтрализовать (то есть обезвредить вирус COVID-19) результаты были выше. То есть отсутствие антител не всегда означает, что организм способен заразиться вновь,

– пояснил врач.

Кроме того, на сегодня нет данных, что больший уровень антител коррелирует с лучшей защитой.

Чем отличаются тесты на коронавирус / Инфографика 24 канала