Если у человека есть антитела к COVID-19, это не значит, что он абсолютно защищен, отмечают специалисты Центра общественного здоровья. Инфекция еще достаточно новая и сейчас доподлинно неизвестно, какой уровень антител обезопасит на 100% от заражения вирусом.

По состоянию на 16 марта в Украине 1360 человек переболели COVID-19 повторно. Время между первым случаем и повторным – очень разное и колеблется от 2 до 8 месяцев. И пока нет доказательств, что во всех случаях болезнь вызвал один и тот же штамм.

К теме Украинцев массово проверят на антитела к коронавирусу

По словам генерального директора ЦОЗ Романа Родины, антитела сохраняются в среднем от 2 до 4 месяцев. Это означает лишь то, что они есть в наличии. Но не обязательно то, что человек не заболеет – наука еще не установила количество антител, которое бы давало точную гарантию безопасности.

Здесь эксперты видят лишь один выход: прививки. Сегодня мы понимаем, что вакцина работает. Сейчас среди вакцинированных не добавляется случаев COVID-19, прежде всего нуждающихся в госпитализации. Вакцинация предотвращает тяжелые случаи и смерть.

Когда я слышу: "У меня достаточный уровень антител, мне не нужно сейчас делать прививки", я спрашиваю: "А какой уровень антител достаточен, чтобы вас защитить от повторного инфицирования?". Есть защитный уровень антител в отношении дифтерии, относительно столбняка: четко, что при таком показателе вы защищены, а при таком – нет. Однако сегодня определения защитного уровня антител против COVID-19 еще нет,

– объясняет член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

Однако сейчас в ЦОЗ рекомендуют тем, кто уже переболел, отсрочить вакцинацию хотя бы на 6 месяцев с момента инфицирования – случаи повторного заражения за этот период случаются крайне редко. А задача медицинской системы сегодня – в первую очередь провакцинировать тех, кто в жизни не имел встречи с COVID-19. Внимание следует сконцентрировать именно на них.

Всего в Украине 81 755 человек вакцинировали от коронавируса. За 17 марта 9 832 человека были вакцинированы первой дозой.

Что известно про постковидний синдром / Источник: medRxiv / Инфографика 24 канала