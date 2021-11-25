Пандемия COVID-19 унесла жизни более 5 миллионов человек во всем мире, бросив вызов ученым и специалистам в области медицины. Исследователи работают над поиском эффективных вакцин и методов лечения, а также над пониманием долгосрочных последствий инфекции.

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Хотя вакцины сыграли решающую роль в борьбе с пандемией, исследователи по-прежнему продолжают изучать, насколько хорошо они работают. Особенно это актуально из-за появления новых вирусных вариантов и редких побочных эффектов вакцины (аллергические реакции, воспаление сердца (миокардит) и свертываемость крови (тромбоз)).

Остаются открытыми вопросы и о длительных последствиях инфекции. Приблизительно у каждого 4 пациента с COVID-19 сохраняются симптомы даже после выздоровления от вируса. Считается, что постковидный синдром и побочные эффекты вакцин, вызваны иммунным ответом пациента.

Заместитель председателя Калифорнийского университета в Дэвисе по исследованиям, заслуженный профессор дерматологии и внутренних болезней Уильям Мерфи и профессор медицины Гарвардской медицинской школы Дэн Лонго представили возможное объяснение различных иммунных реакций на вирус и вакцинацию.

Антитела, которые имитируют вирус

Мерфи и Лонго допустили, что сетевая гипотеза лауреата Нобелевской премии Нильса Джерна может помочь в понимании этого вопроса.

Гипотеза Джерна детализирует способ, по которому иммунная система регулирует антитела:

Она описывает каскад, в котором иммунная система сначала запускает защитные реакции антител на антиген (например, вирус).

Эти защитные антитела позже могут вызвать новый ответ антител, что со временем приведет к полному исчезновению первых.

Вторичные антитела, называемые антиидиотиповыми антителами, могут связываться с исходными защитными реакциями антител и истощать их. Это может привести к побочным эффектам.

Коронавирус и иммунная система

Когда SARS-CoV-2 попадает в организм, его спаечный белок связывается с рецептором ACE2. Иммунная система отвечает, производя защитные антитела, связывающиеся с вирусом, блокируя или нейтрализуя его эффекты.

Иногда эти защитные антитела могут вызывать иммунные ответы с антиидиотипическими антителами. Эти антиидиотипические ответы могут устранить исходные защитные антитела и потенциально привести к ограниченной эффективности терапии на основе антител.

Интересным аспектом новых антиидиотипических антител является то, что некоторые из их структур могут быть зеркальным отражением исходного антигена и действовать так же как он, связываясь с теми же рецепторами, которые связывает вирусный антиген. Это связывание потенциально может приводить к нежелательным действиям и патологиям, особенно в долгосрочной перспективе,

– сказал Мерфи.

Авторы предполагают, что антиидиотипические антитела потенциально могут нацеливаться на те же рецепторы ACE2.

Учитывая критические функции и широкое распространение рецепторов ACE2 в многочисленных типах клеток, было бы важно определить, могут ли эти регуляторные иммунные ответы отвечать за некоторые из нецелевых или долгосрочных эффектов. Эти ответы могут также объяснить, почему такие долгосрочные эффекты могут возникать долгое время после того, как вирусная инфекция прошла,

– объяснил Мерфи.

Что касается вакцин COVID-19, основным антигеном является спаечный белок SARS-CoV-2. По словам Мерфи и Лонго, текущие исследования ответов антител на эти вакцины в основном сосредоточены на исходных защитных ответах и ​​эффективности нейтрализации вирусов, а не на других долгосрочных аспектах.

Учитывая невероятное влияние пандемии и нашей зависимости от вакцин как нашего основного оружия, существует огромная потребность в более фундаментальных научных исследованиях, чтобы понять, как действуют сложные иммунологические механизмы,

– сказал ученый.

Мерфи отметил, что хорошая новость состоит в том, что этот вопрос можно частично решить в лаборатории.