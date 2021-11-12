Стоит ли делать прививку против коронавируса, если есть антитела

Люди, которые болели коронавирусом, или перенесли его бессимптомно и имеют антитела, часто отказываются от вакцинации, поскольку считают, что защищены от повторного заболевания. Объясняем, почему это не так и когда стоит сделать прививку.

Что такое антитела и как они действуют

Источник: Mayo Clinic

Антитела – это белки, которые вырабатывает иммунная система в ответ на инфекцию, например, на вирус SARS-CoV-2. После выздоровления антитела остаются в организме на некоторое время, чтобы предотвратить повторное заражение.

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Также антитела возникают после вакцинации. Как долго они остаются в крови после коронавируса или после вакцинации, пока трудно сказать, у всех по-разному. Как показывают исследования, у кого-то после COVID-19 антитела сохраняются на 2 месяца, у кого на 6 месяцев. При этом уровень антител также меняется по-разному: у кого-то через 3 месяца уровень антител будет вдвое меньше, а у кого-то почти не изменится.

Антитела – не основная защита

Антитела – это лишь часть иммунной системы человека, которая включает клетки, ткани и органы. Например, в нашем организме есть лимфоциты: B-клетки и Т-клетки. Первые фабрики по производству антител. Когда В-клетки сталкиваются с патогенами, они запускают конвейер из антител, которые попадают в кровь.

Т-клетки распознают и уничтожают клетки, зараженные вирусом, – это называется клеточным иммунитетом. Он также участвует в защите организма, если происходит повторное заражение, поэтому нельзя полагаться только на уровень антител.

Почему нужно вакцинироваться, если есть антитела

Количество антител в крови не является показателем защиты от коронавируса. Пока что ученые не могут сказать, какой уровень антител может на 100% обеспечить иммунитет к SARS-CoV-2,.

Также неизвестно, как долго после выздоровления держится иммунитет и насколько хорошо он защищает. Наличие антител только помогает понять, болел человек, вакцинирован или нет.

Зато новые данные подтверждают, что против новых штаммов коронавируса прививка работает эффективнее, чем природные антитела после болезни.

Когда вакцинироваться после болезни

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, вакцинироваться нужно независимо от того, переболели вы на ковид или нет.

Украинское Министерство здравоохранения подтверждает эту информацию. Ранее в ведомстве рекомендовали вакцинироваться через полгода после выздоровления. Теперь иммунизацию можно проводить на 28 день после появления симптомов.