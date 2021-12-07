Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он сравнил ситуацию с историческими событиями, когда изобрели вакцину от бешенства.

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Дело в том, что, когда изобрели вакцину против бешенства, люди тоже протестовали против ее применения. События происходили в 1885 году во Франции.

"Однако сразу после укуса бешеной собаки они бежали в институт Пастера, чтобы им укололи волшебную сыворотку, позволяющую спасти жизнь. Так и здесь происходит", – заметил Ляшко.

Наши врачи ежедневно сталкиваются с тем, что антивакцинаторский дух исчезает тогда, когда человек попадает в больницу, и его, не дай Бог, подключают к аппарату ИВЛ,

– подчеркнул министр.

Ляшко: Антивакцинаторов не так много

Вообще министр считает, что антивакцинаторы – это просто люди с определенным сомнением.

"Поверьте, антивакцинаторов не так много. Однако они могут создать шум, поэтому кажется, что достаточно большое количество таких людей", – сказал Ляшко.

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Люди, выступающие против вакцинации, уже даже прибегли к циничным фейкам. Они использовали госпитализацию скандального блогера Александра Залиско в своих целях.

Они активно выходят на протесты. Главный лозунг, мол, "защита своих прав".

На одном из маршей в Киеве на антивакцинаторных плакатах были QR-коды партии Путина.

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