Антивакцинаторский дух исчезает, когда человек попадает в больницу, – Ляшко

7 декабря 2021 , 04:06
Читати новину українською

Источник:

24 канал

В Украине антивакцинаторы активно обвиняют власть якобы в нарушении их прав. Однако такой дух исчезает сразу, когда они сами нуждаются в кислороде и помощи.

Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он сравнил ситуацию с историческими событиями, когда изобрели вакцину от бешенства.

К теме Ляшко советует воздержаться от путешествий из-за нового штамма Омикрон

Дело в том, что, когда изобрели вакцину против бешенства, люди тоже протестовали против ее применения. События происходили в 1885 году во Франции.

"Однако сразу после укуса бешеной собаки они бежали в институт Пастера, чтобы им укололи волшебную сыворотку, позволяющую спасти жизнь. Так и здесь происходит", – заметил Ляшко.

Наши врачи ежедневно сталкиваются с тем, что антивакцинаторский дух исчезает тогда, когда человек попадает в больницу, и его, не дай Бог, подключают к аппарату ИВЛ,
– подчеркнул министр.

Ляшко: Антивакцинаторов не так много

Вообще министр считает, что антивакцинаторы – это просто люди с определенным сомнением.

"Поверьте, антивакцинаторов не так много. Однако они могут создать шум, поэтому кажется, что достаточно большое количество таких людей", – сказал Ляшко.

Антивакцинаторы в Украине: последние новости

Интересно – что нужно знать о вакцине от COVID-19: смотрите видео

 

Автор: Тетяна Пасічник