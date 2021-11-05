Антивакцинаторский протест в Украине финансирует Россия, – пресс-аташе посольства США

Пресс-аташе посольства США Дэниел Лэнгенкэмп рассказал, что антивакцинаторское движение в Украине, Молдове и странах Балтии очень похожее и имеет один источник финансирования.

Движение антивакцинаторов в Украине имеет российский след

Об этом он сообщил во время брифинга относительно вакцинации против коронавируса при поддержке посольства США. По его словам идентичный киевскому протест происходил в Кишиневе, там были такие же лозунги и плакаты.

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И это движение противников вакцинации распространяет вбросы и дезинформацию в социальных медиа Украины, Молдове и странах Балтики. А по серьезным свидетельствам эти сообщения совпадают с нарративами российской пропаганды. Включая те, которые утверждают, что украинцы и россияне – один народ. Участники протестов сообщали, что получали финансирование от частных лиц из России,

– рассказал Дэниел Лэнгенкэмп.

Спикер посольства США подчеркнул, что они поддерживают свободу слова и мирных собраний в Украине. Но относительно этой группы, они убеждены, что они не руководствуются интересами Украины и ее народа.

"И мы надеемся, что украинцы разберутся кто есть кто. Информация о вакцинации однозначная: это единственный способ защитить себя и близких и выйти из пандемии", – добавил Дэниел Лэнгенкэмп.

На встрече с журналистами также присутствовал медицинский эпидемиолог Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC) и старший советник программы иммунизации CDC в Украине доктор медицинских наук Умид Шарапов. Он добавил, что часто ложную информацию о вакцинации распространяют организованные группы троллей.

С этим нужно бороться и для этого должна быть сильная стратегия. Но еще важнее распространять правдивую и качественную информацию об иммунизации против коронавируса. Фейки и вбросы о вакцинации нельзя игнорировать, потому что они очень громкие и нацелены вызвать эмоции, поэтому людей нужно учить распознавать такую ложную информацию,

– отметил иммунолог.

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Источник: Минздрав