Об этом премьер рассказал в интервью. Шмыгаль отметил, что общался на тему оппонентов вакцинации с представителями США и Грузии.

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В Грузии изначально к вакцинации были готовы лишь 40% населения

Мы недавно говорили с премьер-министром Грузии. По их данным, 40% жителей Грузии готовы прививаться. Входная социология Украины была такой же – 43% людей были готовы вакцинироваться,

– сказал Шмыгаль.

Премьер рассказал, что социология недельной давности, по данным ЮНИСЕФ, другая – 63% людей готовы идти на прививку.

В США вакцинироваться готовы 95% людей

Также Шмыгаль общался с временной поверенной Соединенных Штатов в Украине Кристиной Квин. В Штатах – колоссальная поддержка кампании по вакцинации: 95% населения готовы иммунизироваться.

Я спросил, как получилось, что вы получили 95% желающих? Ответ был таким – исходные данные примерно у всех были одинаковыми. Меньше половины населения во всех странах в начале готовы вакцинироваться, вторая половина не готова,

– рассказал премьер.

Однако постепенно в США вакцинация набрала обороты, поэтому люди видели пример друзей и соседей, с которыми все в порядке. Такая же ситуация в Израиле, где 98% людей готовы иммунизироваться. Шмыгаль уверен, что в Украине ситуация так же улучшится, и социология изменится не в пользу "антивакцинаторов".

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