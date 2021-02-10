Аппендицит может застать в любую минуту, поэтому боль в правом боку так пугает. Но это не все симптомы этого заболевания.

Как определить аппендицит

Часто первые признаки аппендицита (воспаление аппендикса) – температура 37,1 – 38,0° C и боль в области пупка. Может показаться, что это просто боль в животе. Но при аппендиците боль может сначала возникать и исчезать, а затем усиливаться и становиться постоянной и интенсивной.

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В течение нескольких часов боль распространяется в правый нижний угол живота, где обычно размещается аппендикс. Боль усиливается при кашле, ходьбе или других резких движениях.

Места боли могут отличаться в зависимости от возраста человека и состояния аппендикса. Иногда аппендикс располагается в другой части тела – в тазу, за толстой кишкой, вокруг тонкой кишки, возле правой нижней части печени. Во время беременности может казаться, что боль распространяется из верхней части живота, потому что через плод аппендикс поднялся выше.

Разрыв аппендикса

Если боль на некоторое время ослабевает, но затем усиливается и распространяется по животу, возможно, аппендикс лопнул. Разрыв аппендикса может вызвать перитонит – серьезную инфекцию внутренней оболочки брюшной полости. Высокая температура до 40 ° C – еще один признак разрыва аппендикса.

Другие симптомы аппендицита

Кроме боли в животе, при аппендиците часто бывают и другие симптомы, по которым можно понять, что это аппендицит, а не другие болезни.

Симптомы аппендицита таковы:

тошнота и рвота;

плохое самочувствие;

потеря аппетита;

запор или диарея;

температура 37,1-38,0 ° C, которая может повышаться по мере прогрессирования воспаления.

Симптомы аппендицита обычно появляются в течение 24 часов, но иногда могут возникнуть в период от 4 до 48 часов.