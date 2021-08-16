В походе могут случаться различные опасности. Поэтому в Центре общественного здоровья рассказали, как стоит к ним готовиться.
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Так, в походах часто случаются травмы, пищевые отравления или обезвоживание. Кроме этого, опасность может представлять и аллергическая реакция, особенно отек Квинке или анафилактический шок.
В зависимости от погодных условий, человек может пострадать от переохлаждения или перегрева. Также в самый неподходящий момент могут обостриться хронические болезни.
Важно понимать, что в диких полевых условиях аптеки не будет. А экстренную медицинскую помощь ожидать долго.
Что взять в походную аптечку
Лекарственные средства, которые могут понадобиться:
- антидиарейные средства;
- сорбенты;
- оральные смеси для регидратации;
- нестероидные противовоспалительные средства;
- обезболивающие и жаропонижающие препараты;
- противоаллергические средства;
- глазные капли с антисептиком (на случай занесения инфекции в глаз);
- современные антисептические средства для обработки ран;
- рецептурные препараты, которые вам прописал ваш семейный врач (при необходимости).
Средства, которые могут помочь в случае травмы:
- жгут или турникет, останавливающий кровь;
- перевязочные материалы (бинты, ватные диски, стерильные салфетки, набор пластырей и тому подобное);
- эластичный бинт (используется при растяжении связок);
- спиртосодержащий антисептик для рук (содержащий не менее 60% спирта);
- шины для иммобилизации травмированных конечностей;
- термоодеяло.
Медицинские устройства:
- электронный термометр;
- пульсоксиметр;
- пинцет (для удаления клещей или мелких обломков из раны).
Что взять с собой кроме медицинских средств
Кроме медицинских средств, в путешествие стоит взять шляпу с широкими полями, чтобы затенить лицо, уши и шею. Не будут лишними и солнцезащитные очки (с защитой от UVA и UVB лучей). Обязательно стоит положить в рюкзак средства защиты от солнца с пометкой "широкий спектр" или "защита UVA/UVB" с SPF 30 и выше.
Также довольно трудно нормально выживать в дикой природе без средств против насекомых и вещей для личной гигиены. И на всякий случай не забудьте презервативы.