В походе могут случаться различные опасности. Поэтому в Центре общественного здоровья рассказали, как стоит к ним готовиться.

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Так, в походах часто случаются травмы, пищевые отравления или обезвоживание. Кроме этого, опасность может представлять и аллергическая реакция, особенно отек Квинке или анафилактический шок.

В зависимости от погодных условий, человек может пострадать от переохлаждения или перегрева. Также в самый неподходящий момент могут обостриться хронические болезни.

Важно понимать, что в диких полевых условиях аптеки не будет. А экстренную медицинскую помощь ожидать долго.

Что взять в походную аптечку

Лекарственные средства, которые могут понадобиться:

антидиарейные средства;

сорбенты;

оральные смеси для регидратации;

нестероидные противовоспалительные средства;

обезболивающие и жаропонижающие препараты;

противоаллергические средства;

глазные капли с антисептиком (на случай занесения инфекции в глаз);

современные антисептические средства для обработки ран;

рецептурные препараты, которые вам прописал ваш семейный врач (при необходимости).

Средства, которые могут помочь в случае травмы:

жгут или турникет, останавливающий кровь;

перевязочные материалы (бинты, ватные диски, стерильные салфетки, набор пластырей и тому подобное);

эластичный бинт (используется при растяжении связок);

спиртосодержащий антисептик для рук (содержащий не менее 60% спирта);

шины для иммобилизации травмированных конечностей;

термоодеяло.

Медицинские устройства:

электронный термометр;

пульсоксиметр;

пинцет (для удаления клещей или мелких обломков из раны).

Если вы имеете хронические заболевания и длительное время принимаете специфические лекарственные средства – возьмите их с собой в путешествие. Обязательно проконсультируйтесь со своим семейным врачом о необходимых медицинских препаратах в походе.

Что взять с собой кроме медицинских средств

Кроме медицинских средств, в путешествие стоит взять шляпу с широкими полями, чтобы затенить лицо, уши и шею. Не будут лишними и солнцезащитные очки (с защитой от UVA и UVB лучей). Обязательно стоит положить в рюкзак средства защиты от солнца с пометкой "широкий спектр" или "защита UVA/UVB" с SPF 30 и выше.

Также довольно трудно нормально выживать в дикой природе без средств против насекомых и вещей для личной гигиены. И на всякий случай не забудьте презервативы.