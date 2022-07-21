Мы составили список лекарств, используя советы Mayo Clinic, которые нужно взять с собой на отдых, он подходит для здоровых людей без хронических заболеваний. Но перед применением лекарственных препаратов следует проконсультироваться с врачом.

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Аптечка в отпуск

Против укачивания

Препараты с действующим веществом дименгидрината. Их применяют для профилактики тошноты, рвоты и головокружения, вызванных укачиванием.

Против солнечных ожогов

Увлажняющие средства с алоэ вера или каламином.

Против высокой температуры

Ибупрофен для взрослых: таблетки 200 – 400 мг до 3 раз в сутки.

Ибупрофен в виде сиропа для детей согласно возрастной дозировке или массе тела.

Парацетамол по 500 мг 3 – 4 раза в день взрослым.

Парацетамол (сироп/ректальные свечи) детям согласно возрастной дозировке или массе тела.

От боли в горле

При сильных болях можно выпить обезболивающее, например парацетамол. Также могут помочь леденцы с ментолом и даже мороженое. Нужно помнить, что это не вылечит, а лишь обезболит на время. Причину воспаления горла может узнать только врач.

Против аллергии

Аллергия может проявляться по-разному. Если сильные проявления, например отек горла, или сильные покраснения на коже, то нужно обратиться к врачу.

Если реакции выражены слабо, например небольшое покраснение и зуд после укуса, можно принять антигистаминное средство или смазать раздраженное место антигистаминной мазью.

Против отравлений

Можно пользоваться помощью сорбентов. Их много на рынке, причем как в форме порошка, так и в виде геля.

Против ударов

К синяку на 10 – 20 минут приложить пакет со льдом. Повторять несколько раз в день.

Если место ушиба набухло, следует зафиксировать поврежденную конечность с помощью эластичного бинта, но не затягивая слишком туго.

Гель с троксерутином на место ушиба.

Мазь с диклофенаком от боли.

Для травм, порезов и мозолей

Самофиксирующийся бинт, бактерицидный лейкопластырь, самофиксируемые повязки, обычный пластырь.

Гидроколоидные пластыри против влажных мозолей.

Антисептические средства

Лучше взять хлоргексидин. А для обработки рук подойдет любой санитайзер с содержанием спирта более 60% – коронавирус никуда не исчез.