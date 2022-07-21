Аптечка на отдых: список необходимых лекарств
Независимо от того, куда вы едете – в горы, на море или дачу – нужно брать с собой лекарство первой необходимости. Потому что проблемы со здоровьем могут возникнуть где угодно и не всегда рядом будет открыта аптека.
Мы составили список лекарств, используя советы Mayo Clinic, которые нужно взять с собой на отдых, он подходит для здоровых людей без хронических заболеваний. Но перед применением лекарственных препаратов следует проконсультироваться с врачом.
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Аптечка в отпуск
Против укачивания
Препараты с действующим веществом дименгидрината. Их применяют для профилактики тошноты, рвоты и головокружения, вызванных укачиванием.
Против солнечных ожогов
Увлажняющие средства с алоэ вера или каламином.
Против высокой температуры
- Ибупрофен для взрослых: таблетки 200 – 400 мг до 3 раз в сутки.
- Ибупрофен в виде сиропа для детей согласно возрастной дозировке или массе тела.
- Парацетамол по 500 мг 3 – 4 раза в день взрослым.
- Парацетамол (сироп/ректальные свечи) детям согласно возрастной дозировке или массе тела.
От боли в горле
При сильных болях можно выпить обезболивающее, например парацетамол. Также могут помочь леденцы с ментолом и даже мороженое. Нужно помнить, что это не вылечит, а лишь обезболит на время. Причину воспаления горла может узнать только врач.
Против аллергии
Аллергия может проявляться по-разному. Если сильные проявления, например отек горла, или сильные покраснения на коже, то нужно обратиться к врачу.
Если реакции выражены слабо, например небольшое покраснение и зуд после укуса, можно принять антигистаминное средство или смазать раздраженное место антигистаминной мазью.
Против отравлений
Можно пользоваться помощью сорбентов. Их много на рынке, причем как в форме порошка, так и в виде геля.
Против ударов
- К синяку на 10 – 20 минут приложить пакет со льдом. Повторять несколько раз в день.
- Если место ушиба набухло, следует зафиксировать поврежденную конечность с помощью эластичного бинта, но не затягивая слишком туго.
- Гель с троксерутином на место ушиба.
- Мазь с диклофенаком от боли.
Для травм, порезов и мозолей
- Самофиксирующийся бинт, бактерицидный лейкопластырь, самофиксируемые повязки, обычный пластырь.
- Гидроколоидные пластыри против влажных мозолей.
Антисептические средства
Лучше взять хлоргексидин. А для обработки рук подойдет любой санитайзер с содержанием спирта более 60% – коронавирус никуда не исчез.