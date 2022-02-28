Речь идет о препаратах первой необходимости. Если вы имеете хронические заболевания и принимаете систематическое лечение, не забудьте взять лекарства с собой.

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Пластыри разных размеров,

Активированный уголь от интоксикации,

Препарат для снижения жара,

Препарат для обезболивания,

Противоаллергический препарат,

Лекарства против диареи,

Лекарства против желудочной инфекции,

Капли на случай инфекционно-воспалительных заболеваний глаз,

Лекарства, которые вы принимаете (с расчетом минимум на неделю) с описанием способа применения и дозы,

Запаз масок,

Термометр.

Сложите все необходимое в специальную сумку или косметичку.

Какие лекарства взять с собой в убежище / инфографика Минздрава