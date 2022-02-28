Речь идет о препаратах первой необходимости. Если вы имеете хронические заболевания и принимаете систематическое лечение, не забудьте взять лекарства с собой.
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Аптечка первой необходимости: что взять в укрытие
- Пластыри разных размеров,
- Активированный уголь от интоксикации,
- Препарат для снижения жара,
- Препарат для обезболивания,
- Противоаллергический препарат,
- Лекарства против диареи,
- Лекарства против желудочной инфекции,
- Капли на случай инфекционно-воспалительных заболеваний глаз,
- Лекарства, которые вы принимаете (с расчетом минимум на неделю) с описанием способа применения и дозы,
- Запаз масок,
- Термометр.
Сложите все необходимое в специальную сумку или косметичку.
Какие лекарства взять с собой в убежище / инфографика Минздрава