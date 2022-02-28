Речь идет о препаратах первой необходимости. Если вы имеете хронические заболевания и принимаете систематическое лечение, не забудьте взять лекарства с собой.

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Аптечка первой необходимости: что взять в укрытие

  • Пластыри разных размеров,
  • Активированный уголь от интоксикации,
  • Препарат для снижения жара,
  • Препарат для обезболивания,
  • Противоаллергический препарат,
  • Лекарства против диареи,
  • Лекарства против желудочной инфекции,
  • Капли на случай инфекционно-воспалительных заболеваний глаз,
  • Лекарства, которые вы принимаете (с расчетом минимум на неделю) с описанием способа применения и дозы,
  • Запаз масок,
  • Термометр.

Сложите все необходимое в специальную сумку или косметичку.

Какие лекарства взять с собой в убежище / инфографика Минздрава