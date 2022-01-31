Так называются купоны на бесплатное посещение тренажерных залов, фитнес-клубов и бассейнов. Акция должна вдохновить итальянцев на подвижный образ жизни после карантина.

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Бесплатный тренажерный зал и спортивные мероприятия предлагаются в креативном виде. Эти купоны называют "таблетками", поэтому их положили в типичную картонную упаковку для лекарств.

Такую акцию придумали уже давно

В городе Болонья придумали такую ​​идею еще в 2011 году. Через десять лет она показала свою эффективность и теперь распространилась на всю страну. В 2022 году она стала популярной, как никогда.

Теперь все итальянцы смогут получить месячный абонемент на занятие одним из 1 200 видов физической активности.

Это предложение подходит как для пожилых людей, так и для молодежи. Сейчас трудно убедить людей в том, что полезные для здоровья вещи – делать легко. Хотя сейчас выйти из дома может показаться сложным шагом, поэтому нужно обеспечить возможности для движения, а это уже что-то,

– прокомментировал Маттео Лепоре, мэр Болонье.

В разных аптеках и больницах страны будет распространено 480 тысяч упаковок с "таблетками для движения". Благодаря им, жители страны должны вспомнить, что улучшить здоровье можно не только лекарствами.



Так выглядят "таблетки для движения", выпущенные в Болонье / Фото The Mayor