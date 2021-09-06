О пользе и вреде кофе рассказал международный кофейный эксперт, чемпион Великобритании и финалист Чемпионата мира по приготовлению напитка в джезве Вадим Грановский.

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Сколько чашек кофе в день допустимы

В частности, по его словам, 2-3 чашки кофе в день для большинства людей приносят пользу или, как минимум, не приносят вреда.

С медицинской точки зрения до 400 миллиграммов кофеина в день не вредит большинству людей. А 400 мг — это 2-3 чашки кофе. Но нужно понимать, что каждый из нас называет кофе,

– заметил Вадим Грановский.

Речь о том, что кто-то пьет эспрессо или черный кофе, то есть интенсивный напиток, а есть люди, которые пьют огромную чашку кофе с молоком, сахаром и сиропом. И первое, и второе — это кофе, но между ними существенная разница.

Кофе должен быть качественным

Эксперт рекомендовал пить качественный кофе в первой половине дня и не злоупотреблять. Много кофе пить таки не стоит.

Нужно понимать, что есть разный кофе с точки зрения содержания кофеина.

Робуста содержит больше кофеина

Важно! В арабике 1% кофеина, в робусте – 3%.

Робуста — характерна вкусами дерева, довольно неприятная, грубая на вкус, но она очень дешевая.

Когда вы пьете робусту, то получаете вообще сразу очень большую дозу кофеина, и вы это почувствуете,

– подчеркнул Вадим Грановский.

Поэтому, у многих людей, по словам эксперта, будут эти негативные последствия: ускоряется ритм сердца, поднимается давление и остальные неприятные ощущения.

Добавлять ли в кофе молоко?

Вадим Грановский считает, что злоупотреблять кофе с молоком не стоит, потому что это еще и лактоза, молочный сахар, а у взрослых людей в основном негативная реакция на лактозу.

Я советую пить кофе с молоком, но очень осторожно и небольшими классическими порциями — не пол-литровые напитки.

Последние исследования о влиянии кофе на здоровье

Британские ученые сравнили результаты эксперимента, участие в котором 11 лет принимали 469 тысяч человек со здоровым сердцем. Результаты доказали, что умеренное употребление кофе снижает риск смерти от всех причин на 12%, а от сердечно-сосудистых заболеваний — на 17%.

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