Украинцам не стоит ожидать коммерческих поставок вакцины против коронавируса в ближайшее время. В "Слуге народа" объяснили, что это станет возможным не ранее ноября.

Все из-за чрезмерной загруженности ведущих компаний-производителей. Такое мнение в эфире одного из украинских телеканалов высказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Он высказался, в частности, о вакцине от Pfizer. "Там официально заявили: если вы услышите о каких-то коммерческих поставках до ноября 2021 года, это фейк", – подчеркнул он.

И добавил, что все заказы на вакцину от этой компании до ноября являются государственными. Нардеп также предостерег, что ситуацией хотят пользоваться злоумышленники.

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"Это во многом надутая схема. Недавно приезжали бизнесмены и просили дать разрешение на британскую AstraZeneca, чтобы завезти и продавать людям, которые готовы заплатить", – отметил Арахамия.

Пожалуйста, привозите, за 48 часов получите документы. Они говорят "спасибо", едут, возвращаются через неделю, говорят, что это была афера, нет никакой AstraZeneca,

– добавил он.

Парламентарий пояснил, что есть много желающих "бегают по миру и ищут вакцины". Если государства закупают препарат по 4 – 5 евро, то эти люди готовы платить и более 20.

"Все, чтобы сюда ее привезти и предлагать с наценкой. Но им никто не продает, государства сами нуждаются в этих вакцинах", – подчеркнул народный избранник.