Аргентина окончательно легализовала аборты
Верхняя палата аргентинского парламента поддержала законопроект о легализации абортов до 14 недели беременности. Этого изменения в законодательстве давно добивались борцы за права женщин. Ранее в стране действовали жесткие законы, из-за которых женщина могла попасть в тюрьму. Католическая церковь осудила легализацию абортов.
Интересно, что в Латинской Америке аборты пока разрешены только в Уругвае, Гаяне и на Кубе. Об этом сообщает издание BBC.
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Правительственный законопроект поддержали 38 сенаторов, 29 высказались против и один воздержался. Во время голосования у здания парламента собрались активисты. Некоторые из людей поддержали легализацию абортов, а другие выступили против.
Во время голосования по легализации абортов многие вышли поддержать это решение: смотрите видео
Исполнительный директор аргентинского отдела правозащитной организации Amnesty International Мариела Бельски заявила, что новый закон открывает новую эру для прав женщин в стране. Легализация лишь закрепит законом то, что и так ежедневно происходит в стране.
Легализация абортов в Аргентине может дать толчок к принятию аналогичного закона в других страна в Латинской Америке.
Церковь не поддержала закон
Однако католическая церковь выступила против легализации абортов. Там призвали сенаторов голосовать против этого. Даже Папа Римский, являющийся аргентинцем, перед голосованием написал: "Сын Божий родился изгнанником, чтобы сказать нам, что каждый изгнанник — дитя Божие".
Что известно о легализации абортов в Аргентине
- В Аргентине с 1921 года действовал жесткий закон о борьбе с абортами. За прерывание беременности женщина могла попасть за решетку.
- Аборты разрешались лишь при подтвержденной угрозе для жизни матери и в случаях, когда беременность наступила вследствие изнасилования. Иначе обойти закон было невозможно. Поэтому иногда даже 10-летние девушки, которые забеременели (не от изнасилования) должны были рожать ребенка.
- В стране аборты часто происходили подпольно и завершались тяжелыми последствиями для женщин. К примеру, в 2018 году более 39 тысяч женщин были госпитализированы после неудачного аборта, а 38 умерли.
- С 2018 году активисты начали активно бороться за права женщин и лишь к концу 2020 года им удалось легализовать аборты.
- В стране до сих пор остаются противники абортов, которые чаще всего живут в северных провинциях под сильным влиянием католической церкви.
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