Верхняя палата аргентинского парламента поддержала законопроект о легализации абортов до 14 недели беременности. Этого изменения в законодательстве давно добивались борцы за права женщин. Ранее в стране действовали жесткие законы, из-за которых женщина могла попасть в тюрьму. Католическая церковь осудила легализацию абортов.

Интересно, что в Латинской Америке аборты пока разрешены только в Уругвае, Гаяне и на Кубе. Об этом сообщает издание BBC.

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Правительственный законопроект поддержали 38 сенаторов, 29 высказались против и один воздержался. Во время голосования у здания парламента собрались активисты. Некоторые из людей поддержали легализацию абортов, а другие выступили против.

Во время голосования по легализации абортов многие вышли поддержать это решение: смотрите видео

Исполнительный директор аргентинского отдела правозащитной организации Amnesty International Мариела Бельски заявила, что новый закон открывает новую эру для прав женщин в стране. Легализация лишь закрепит законом то, что и так ежедневно происходит в стране.

Легализация абортов в Аргентине может дать толчок к принятию аналогичного закона в других страна в Латинской Америке.

Церковь не поддержала закон

Однако католическая церковь выступила против легализации абортов. Там призвали сенаторов голосовать против этого. Даже Папа Римский, являющийся аргентинцем, перед голосованием написал: "Сын Божий родился изгнанником, чтобы сказать нам, что каждый изгнанник — дитя Божие".

Что известно о легализации абортов в Аргентине