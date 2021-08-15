В Арктике нашли бактерии, которые разлагают солярку и нефть
Источник:Applied and Environmental Microbiology
Ученые из Университета Калгари обнаружили, что несколько видов организмов имеют высокий потенциал к переработке углеводородов. Исследователи обнаружили это после секвенирования их генома.
Оказалось, что ряд линий бактерий из родов Paraperlucidibaca, Cycloclasticus, Oleispira, Thalassolituus и Zhongshania могут существовать в очень загрязненных водах. Более того, при их присутствии концентрация алканов и полиароматических углеводородов заметно падает всего за несколько недель.
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Где нашли эти необычные бактерии
Заметим, что чудо-бактерии нашли на побережье полуострова Лабрадор. В последние годы Набережные воды полуострова все меньше покрываются льдом, что приводит к повышению интенсивности судоходства и более интенсивному загрязнению вод.
Результаты экспериментов
- Когда микроорганизмы "подкармливали" соединениями азота и фосфора, то процесс разложения дизельного топлива и сырой нефти значительно ускорялся.
- Но возможности бактерий не безграничны – скорость деградации углеводородов резко снижалась, если концентрация нефти и дизельного топлива в воде приближалась к отметке в 1% по объему.
Рекомендовать эти бактерии к использованию пока никто не собирается, ведь сперва необходимо лучше изучить их поведение.
Но подобное открытие – хорошая новость. Поскольку ученые теперь знают, на что ориентироваться. В будущем такие бактерии можно будет высевать в районах загрязнений.