В Арктике нашли бактерии, которые разлагают солярку и нефть

Ученые из Университета Калгари обнаружили, что несколько видов организмов имеют высокий потенциал к переработке углеводородов. Исследователи обнаружили это после секвенирования их генома.

Оказалось, что ряд линий бактерий из родов Paraperlucidibaca, Cycloclasticus, Oleispira, Thalassolituus и Zhongshania могут существовать в очень загрязненных водах. Более того, при их присутствии концентрация алканов и полиароматических углеводородов заметно падает всего за несколько недель.

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Где нашли эти необычные бактерии

Заметим, что чудо-бактерии нашли на побережье полуострова Лабрадор. В последние годы Набережные воды полуострова все меньше покрываются льдом, что приводит к повышению интенсивности судоходства и более интенсивному загрязнению вод.

Результаты экспериментов

Когда микроорганизмы "подкармливали" соединениями азота и фосфора, то процесс разложения дизельного топлива и сырой нефти значительно ускорялся.

Но возможности бактерий не безграничны – скорость деградации углеводородов резко снижалась, если концентрация нефти и дизельного топлива в воде приближалась к отметке в 1% по объему.

Эксперименты проводились в условиях, близких к естественным – температура воды не превышала 4 градуса по Цельсию.

Рекомендовать эти бактерии к использованию пока никто не собирается, ведь сперва необходимо лучше изучить их поведение.

Но подобное открытие – хорошая новость. Поскольку ученые теперь знают, на что ориентироваться. В будущем такие бактерии можно будет высевать в районах загрязнений.