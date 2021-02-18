В Армении одобрили применение вакцин против коронавируса:российской "Спутник V", а также от компаний AstraZeneca и Pfizer. Массовая вакцинация в стране запланирована на начало марта.

Министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян сообщила, что профессиональная комиссия одобрила применение AstraZeneca, Pfizer и "Спутник V".

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Однако относительно вакцины компании Pfizer есть вопросы, связанные с температурным режимом, который необходимо обеспечить. Аванесян добавила, что в первую очередь будут делать прививки людям, которые входят в группу риска.

"Это лица старше 65 лет, медработники, хронические больные, бенефициарии, сотрудники закрытых учреждений и другие. В настоящее время дети в программу вакцинации не входят", – объяснила глава Минздрава.

"Спутник V" – первая официально зарегистрированная вакцина против коронавируса. Однако препарат не прошел важнейшую третью стадию испытаний.

К слову, Венгрия уже начала вакцинировать население "Спутником V". Препарат вводят людям старше 60 лет. Однако в Украине позиция в отношении российской вакцины против COVID-19 – категоричная. По словам главы Минздрава Максима Степанова, препарат не зарегистрируют в Украине, а президент Владимир Зеленский подчеркнул, что безопасность "Спутника V" еще никем не доказана.

Почему российская вакцина вызывает беспокойство

Россия развернула крупную информационную кампанию в пользу своей вакцины. Между тем "Спутник-V" до сих пор не одобрен ни одним международным регулятором. Единственное, чем оперируют россияне, – исследование на The Lancet, которое сообщает о 91,6% эффективности. Но важно понимать, что это исследование писали они. The Lancet – всего лишь платформа для публикаций ученых.

Предыдущее исследование россиян ученые раскритиковали из-за заметного копирования данных в диаграммах. А после последнего исследования научное сообщество заметило следующие вещи:

Нет прозрачности. Ученые не имеют доступа к данным процесса разработки вакцины. Единственным ответом, который они получили на свои обращения, было: "Департамент безопасности рассмотрит запросы".

Ученые не имеют доступа к данным процесса разработки вакцины. Единственным ответом, который они получили на свои обращения, было: "Департамент безопасности рассмотрит запросы". Необъяснимые смерти. Сейчас зафиксировали 4 смерти после вакцинации российским препаратом. Однако только в отношении 2 человек есть все детали.

Сейчас зафиксировали 4 смерти после вакцинации российским препаратом. Однако только в отношении 2 человек есть все детали. Расхождение цифр о количестве участников испытаний. В публикации на The Lancet отмечают различные данные. В одном месте участников 21 977, а в другом – 21 862.

В публикации на The Lancet отмечают различные данные. В одном месте участников 21 977, а в другом – 21 862. Непонятен расчет эффективности. У 15% участников группы, которая принимала плацебо, появились антитела на 42 день испытаний. По данным издания, скорее всего, они заразились за это время и переболели COVID-19 без симптомов. Однако не понятно, учли ли это во время расчетов.

У 15% участников группы, которая принимала плацебо, появились антитела на 42 день испытаний. По данным издания, скорее всего, они заразились за это время и переболели COVID-19 без симптомов. Однако не понятно, учли ли это во время расчетов. Путаница с количеством участников. Число участников "вакцинированной группы" значительно больше во время промежуточных испытаний, чем в окончательном отчете, опубликованном на The Lancet.

Число участников "вакцинированной группы" значительно больше во время промежуточных испытаний, чем в окончательном отчете, опубликованном на The Lancet. Разные данные о количестве зараженных. В публикации The Lancet постоянно меняется количество людей, заразившихся COVID-19, несмотря на вакцинацию "Спутником V".

В публикации The Lancet постоянно меняется количество людей, заразившихся COVID-19, несмотря на вакцинацию "Спутником V". Группа плацебо была скомпрометирована. Многие люди из группы, которая получала плацебо, провели тест на антитела. После того, как не обнаружили у себя антител, они сделали прививку в больнице. Из-за этого группа плацебо сократилась почти вдвое. И ученые из Института Гамалеине смогли четко установить, кто именно из группы плацебо делал анализ на антитела и получил прививку в больнице.

Многие люди из группы, которая получала плацебо, провели тест на антитела. После того, как не обнаружили у себя антител, они сделали прививку в больнице. Из-за этого группа плацебо сократилась почти вдвое. И ученые из Института Гамалеине смогли четко установить, кто именно из группы плацебо делал анализ на антитела и получил прививку в больнице. Различные симптомы ухудшения состояния организма. В последней публикации сказано, что среди вакцинированных было зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом, а среди тех, кто получал плацебо – 62 случая. По словам разработчиков, никаких серьезных побочных эффектов не было. Однако сообщают, что у 45 человек из группы, которые получали вакцину, и у 23 человек из группы плацебо было выявили разные симптомы ухудшение общего состояния организма, но дальнейшие исследования не выявили связи с вакцинацией.

Информация взята из Der Spiegel и BBC.

Можно ли верить заявленным 92% эффективности?

"Если бы работа велась не в России, то на основе опубликованных данных, я сказал бы, что да. Но, к сожалению, разработка и испытания проводились в стране, которая по указанию "сверху" подделывала даже допинг-пробы своих спортсменов на Олимпиаде. Стране, которая ответственна за массовое распространение фейков и дезинформации. Стране, которая ведет гибридную войну с соседями. Стране, которая производит химическое оружие и травит им своих же граждан, неугодных правящему режиму. Поэтому нельзя исключать манипуляции статистикой и подгонку данных под нужный результат", – написал биофизик, доктор физико-математических наук и специалист по молекулярной динамике и дизайну лекарств Семен Есилевский.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала