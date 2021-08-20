Специалисты фонда Национальной службы здравоохранения Манчестера обнаружили, что аспирин может быть хорошей терапией против агрессивной формы рака груди. Осталось провести клинические исследования, которые должны подтвердить или опровергнуть заявление ученых.

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Аспирин – о препарате Это нестероидное противовоспалительное средство, которое преимущественно прописывают от боли.

До недавнего времени его рекомендовали для предотвращения сердечных приступов и инсультов, но недавние исследования показали, что регулярный прием аспирина здоровыми людьми может приводить к внутренним кровотечениям.

Аспирин оказался важным инструментом в борьбе с раком

В 2014 команда ученых из Университета королевы Марии обнаружила, что прием аспирина ежедневно в течение 5 лет приводит к сокращению рака кишечника на 35%, а рака пищевода и желудка – на 30%.

Ученые из фонда Национальной службы здравоохранения Манчестера вдохновились предыдущими исследованиями и решили провести свои клинические испытания.

Что известно о новом исследовании

Они хотят совместить прием аспирина с авелумабом – человеческим моноклональным антителом. Такую комбинацию будут давать пациентам с тройным отрицательным раком молочной железы перед операцией и химиотерапией. Зато контрольная группа будет употреблять только авелумаб.

Наши ранние исследования показывают, что аспирин может повысить эффективность некоторых видов иммунотерапии, предотвращая создание раковыми клетками субстанций, которые ослабляют иммунную реакцию. Противовоспалительные препараты вроде аспирина могут стать ключом к эффективности иммунотерапии, если применять их одновременно,

– заявила профессор и руководительница проекта Энн Армстронг.