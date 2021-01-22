Известно, что обычный аспирин снижает риск развития колоректального рака (толстого кишечника) у пожилых людей на 24%. Ученые из Массачусетса решили выяснить, в каком возрасте необходимо начать принимать этот препарат для профилактики.

Как происходило исследование

Ученые провели анализ двух крупных исследований, в которых были представлены данные о применении аспирина среди 94,5 тысяч медицинских работников в течение 35 лет.

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Таким образом авторы исследования, результаты которого опубликованы в JAMA Oncology, получили подробную информацию о связи этого популярного препарата и риска развития рака толстой кишки в долгосрочной перспективе.

Кому нужно пить аспирин для профилактики рака

Специалисты обнаружили очевидную связь между регулярным приемом аспирина и значительным снижением риска колоректального рака у людей в возрасте 70 лет и старше. Однако есть нюанс: профилактический эффект обнаружен только у пациентов, которые принимали аспирин примерно с 50 до 70 лет. Люди, которые начали это делать в старшем возрасте, не получили никакой пользы.

Эти результаты подтвердились даже после корректировки данных с учетом различных факторов, таких как наличие гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе и с приемом препаратов, которые снижают уровень холестерина.

По мнению ученых, эти выводы подтверждают необходимость рекомендаций принимать аспирин после 70 лет, но только при условии, что пациент ранее применял его для профилактики не менее 5 – 10 лет.

Мы не рекомендуем поощрять начало приема аспирина в пожилом возрасте с целью первичной профилактики колоректального рака,

– сообщили авторы исследования.

Медики также напомнили, что регулярный прием небольших доз аспирина после 65 лет повышает вероятность развития язвенной болезни и желудочно-кишечного кровотечения.