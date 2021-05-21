Грязный воздух связан с риском осложнений со стороны нервной системы. К ним, например, относят ускорение старения головного мозга, увеличение риска развития деменции.

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Как происходило исследование

Американские ученые оценили острое (то есть, практически немедленное) действие загрязнения воздуха на когнитивные способности пожилых людей. В нем приняли участие 945 мужчин, проживающих в Бостоне, средний возраст которых был 69 лет. Все они в течение месяца несколько раз прошли тест на когнитивные способности, который используют для диагностики деменции. Диагноз легкой деменции ставят человеку, который не может ответить на 25 вопросов из 30.

В течение месяца, пока продолжалось исследование, ученые наблюдали за уровнями загрязнения воздуха частицами с диаметром до 2,5 мкм (PM 2,5) в районах города, в которых живут участники исследования.

Воздействие грязного воздуха

Повышение концентрации PM 2,5 в воздухе было каждый раз связано с ухудшением когнитивных способностей. В недели с наибольшей загрязненностью показатели когнитивных тестов участников исследования были самыми низкими: вероятность того, что они будут ниже увеличивалась на 63% по сравнению с "самыми чистыми" неделями.

Аспирин уменьшает негативное воздействие

Интересным открытием ученые считают то, что прием аспирина и других нестероидных противовоспалительных препаратов защищает от острых негативных эффектов грязного воздуха на когнитивные функции. Ученые предполагают, что эти препараты облегчают воспалительный ответ нервной системы на частицы, которые загрязняют воздух.

Для доказательств того, что противовоспалительные средства действительно защищают мозг от воздействия загрязненного воздуха, необходимо провести рандомизированное исследование, в котором одна группа участников принимала бы противовоспалительные, а вторая – нет, указывают авторы работы