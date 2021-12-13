Как астма может защитить от рака мозга: появились новые удивительные данные

Исследователи из США подтвердили, что у астматиков реже развиваются опухоли головного мозга. Они выяснили, почему так происходит.

Идею о том, что люди с воспалительными заболеваниями, такими как астма или экзема, менее склонны к развитию опухолей головного мозга, впервые предложили более 15 лет назад. Все это – на основе эпидемиологических наблюдений. Однако механизмы такой закономерности были известны. Сотрудники Медицинской школы Вашингтонского университета (США) пролили свет на этот вопрос.

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Астма и рак: Что нового узнали ученые

Для исследования использовали генетически модифицированных лабораторных мышей. Увы, они были обречены получить рак головного мозга до того, как им исполнилось 3 месяца.

При этом несчастных животных подвергали раздражителям, которые вызывают астму.

После этого специалисты проверяли мозг грызунов на наличие глиом (опухолей). Выяснилось, что у животных, страдающих астмой, опухоли мозга не образовывались.

Почему у грызунов рак не развивался

Исследуя организм мышей, ученые выяснили, что за вышеупомянутые процессы ответственны так называемые T-киллеры – разновидности иммунных клеток. Когда у человека или мыши развивается астма, их Т-клетки активируются и могут спровоцировать воспаление легких. Однако при этом они предотвращают рост опухолей мозга.

Индуцированные астмой Т-клетки изменяют свое поведение и начинают секретировать специальный белок. Он вместо этого действует на иммунные клетки-микроглию, – блокируя их активацию.

Как теперь это использовать для людей

Именно активированная микроглия способствует росту и развитию опухолей мозга.

По мнению исследователей, эти знания могут пригодиться для терапии рака мозга. Конечно, исследователи не собираются вызывать астму у людей. Она может быть смертельным заболеванием. Об этом заявил старший автор работы Дэвид Х. Гутманн, доктор медицинских наук и профессор неврологии.

Однако, возможно, мы могли бы обмануть Т-клетки, заставив их думать, что они являются Т-клетками астмы, когда те попадают в мозг. А они вместо этого больше не поддерживали бы образование и рост опухолей мозга,

– пояснил Гутманн.

Он заверил, что результаты исследования являются перспективными для новых видов терапии, нацеленных на Т-клетки и их взаимодействие с клетками головного мозга.