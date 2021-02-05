Украина 5 февраля получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax. Что известно о первой вакцине, которую совместно разработали Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca, читайте в материале.

О том, что уже с февраля 2021 года в Украине начнутся поставки 12 миллионов доз вакцин от AstraZeneca и Novavax, сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

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Что известно о вакцине Oxford/AstraZeneca

Название вакцины

AstraZeneca – единственный из лидеров в разработке вакцин против COVID-19, который представляет данные об эффективности препарата в предотвращении передачи инфекции.

Вакцину совместно разработали Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca. В разных документах его можно найти под названиями ChAdOx1 nCoV-19 или AZD1222.

Тип вакцины

Препарат является "векторной" вакциной. Для создания вакцины использовали генетически модифицированный (ослабленный) аденовирус, который вызывает обычную простуду у шимпанзе. В него вставили фрагмент генетического кода новой коронавирусной инфекции. После прививки вырабатывается шиповидный белок, имеющийся на поверхности коронавируса, что заставляет иммунную систему атаковать "ковид".

Как вводят препарат

Вакцину от AstraZeneca вводят в два приема. Интервал между двумя дозами должен быть от четырех до 12 недель.

Эффективность вакцины

Введение одной дозы Оксфордской вакцины снижает вероятность передачи коронавирусной инфекции на 67% минимум на три месяца.

Данные об эффективности вакцины в предотвращении передачи инфекции были получены во время испытаний вакцины в Великобритании, в которых принимали участие почти девять тысяч человек. Его участникам ученые еженедельно проводили ПЦР-тесты на SARS-CoV-2. После введения одной дозы количество положительных результатов снизилось на 49% – 78%, если сравнивать с группой плацебо.



Сравнение вакцин от COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Исследования показали различную эффективность вакцины в зависимости от дозировки. При втором приеме эффективность достигает 90%.

Введение двух полных доз с интервалом в один месяц показало эффективность 62%. Так, в среднем эффективность вакцины достигает 70%.

Что известно о побочных эффектах от вакцины

По состоянию на 5 февраля, от препарата не были зафиксированы серьезные побочные эффекты при испытании препарата на более чем 20 тысячах человек.

Как хранить вакцину

Препарат следует хранить при температуре +2°C – +8°C – температура обычного холодильника.



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