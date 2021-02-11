До сих пор неизвестно, вакцину какого производителя первой доставят в Украину. Теперь в Минздраве говорят, что сначала могут прийти дозы вакцины AstraZeneca, которую закупили за бюджетные деньги.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в программе "Право на власть".

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Он отметил, что сейчас еще уточняются бюрократические моменты по поставке вакцины Pfizer, которую Украина получит в рамках COVAX – 117 тысяч доз.

Виктор Ляшко “Ждем вакцину Pfizer, но первой может быть и вакцина AstraZeneca, которую закупили за бюджетные деньги”.

Что нужно знать о вакцине AstraZeneca

Украина 5 февраля получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax.

AstraZeneca – единственный из лидеров в разработке вакцин против COVID-19, который представляет данные об эффективности препарата в предотвращении передачи инфекции.

Вакцину совместно разработали Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca. В разных документах его можно найти под названиями ChAdOx1 nCoV-19 или AZD1222.

Кроме того, Виктор Ляшко отметил, что украинцев будут прививать от коронавируса вакцинами, которые будут переквалифицированы​ ВОЗ и зарегистрированы в Украине.

Виктор Ляшко “Эффективность мы комментировать не будем. Если вакцина зарегистрирована как иммунобиологический лекарственный препарат, она может использоваться и она защищает нас от тяжелого течения инфекционной болезни. Поэтому все вакцины, которые будут использоваться, они безопасны, эффективны и будут защищать наших граждан от тяжелого течения коронавирусной болезни”.

Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала