AstraZeneca может прибыть в Украину раньше Pfizer, – Ляшко
До сих пор неизвестно, вакцину какого производителя первой доставят в Украину. Теперь в Минздраве говорят, что сначала могут прийти дозы вакцины AstraZeneca, которую закупили за бюджетные деньги.
Источник:24 канал
Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в программе "Право на власть".
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Он отметил, что сейчас еще уточняются бюрократические моменты по поставке вакцины Pfizer, которую Украина получит в рамках COVAX – 117 тысяч доз.
Что нужно знать о вакцине AstraZeneca
- Украина 5 февраля получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин производства компании AstraZeneca и Novavax.
- AstraZeneca – единственный из лидеров в разработке вакцин против COVID-19, который представляет данные об эффективности препарата в предотвращении передачи инфекции.
- Вакцину совместно разработали Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca. В разных документах его можно найти под названиями ChAdOx1 nCoV-19 или AZD1222.
Кроме того, Виктор Ляшко отметил, что украинцев будут прививать от коронавируса вакцинами, которые будут переквалифицированы ВОЗ и зарегистрированы в Украине.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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