AstraZeneca обновила эффективность своей вакцины против COVID-19
Компания AstraZeneca обновила показатель эффективности своей вакцины против COVID-19. Вакцина эффективна от COVID-19 не на 79%, как было опубликовано ранее в данных на этой неделе, а на 76%.
Источник:Радио Свобода
Почему обновили данные об эффективности
Новый вывод сделали после того, как независимая комиссия в США обвинила AstraZeneca в подаче некорректных данных с целью продвижения безопасности своей вакцины. Группа заявила, что компания не учла некоторые случаи COVID-19 в исследовании, AstraZeneca в свою очередь обещала обновить данные в течение 46 часов.
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Фармацевтические войны
AstraZeneca планирует запросить разрешение на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях в США в ближайшие недели. В то же время население страны полностью обеспечено нужным количеством доз препаратов от Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.
Интересно, что NIAID является одним из партнеров в разработке и испытаниях РНК-вакцины Moderna, фактически, конкурента Oxford-AstraZeneca.
Обновленная эффективность
Компания также подтвердила, что вакцина, разработанная совместно с Оксфордским университетом, на 100% эффективна против тяжелых или критических форм болезни.
Кроме того, вакцина показала эффективность в 85% среди взрослых в возрасте 65 лет и старше.
Дискредитация вакцины
- 11 европейских стран на неделю приостанавливали использование вакцины AstraZeneca. Речь шла о вероятных побочных эффектах, в частности образование тромбов.
- Европейское агентство лекарственных средств признало вакцину AstraZeneca безопасной и эффективной.
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