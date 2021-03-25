Компания AstraZeneca обновила показатель эффективности своей вакцины против COVID-19. Вакцина эффективна от COVID-19 не на 79%, как было опубликовано ранее в данных на этой неделе, а на 76%.

Почему обновили данные об эффективности

Новый вывод сделали после того, как независимая комиссия в США обвинила AstraZeneca в подаче некорректных данных с целью продвижения безопасности своей вакцины. Группа заявила, что компания не учла некоторые случаи COVID-19 в исследовании, AstraZeneca в свою очередь обещала обновить данные в течение 46 часов.

К теме Украина может не получить следующую партию AstraZeneca: сотрудничество под угрозой

Фармацевтические войны

AstraZeneca планирует запросить разрешение на использование вакцины в чрезвычайных ситуациях в США в ближайшие недели. В то же время население страны полностью обеспечено нужным количеством доз препаратов от Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

Интересно, что NIAID является одним из партнеров в разработке и испытаниях РНК-вакцины Moderna, фактически, конкурента Oxford-AstraZeneca.

Обновленная эффективность

Компания также подтвердила, что вакцина, разработанная совместно с Оксфордским университетом, на 100% эффективна против тяжелых или критических форм болезни.

Кроме того, вакцина показала эффективность в 85% среди взрослых в возрасте 65 лет и старше.

Вакцина AstraZeneca считается ведущей в борьбе с распространением COVID-19 по всему миру, поскольку она дешевле и проще в транспортировке, чем другие вакцины.

Дискредитация вакцины