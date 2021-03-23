Компания AstraZeneca в течение 48 часов обнародует последнюю информацию об испытании своей вакцины против COVID-19 после претензий со стороны независимой комиссии в США о предоставлении устаревших данных.

В сообщении компании говорится, что они "немедленно свяжутся" с независимой комиссией, которая контролирует испытания, с целью обмена последней информацией об эффективности препарата.

К теме В США усомнились в объявленной эффективности вакцины от AstraZeneca

В AstraZeneca добавили, что предварительные результаты базировались на данных, собранных до 17 февраля.

23 марта независимый комитет по мониторингу данных клинических исследований (DSMB) в США усомнился в результатах испытания вакцины AstraZeneca, которые показали эффективность на уровне 79%.

В заявлении Национального института аллергических и инфекционных заболеваний говорится, что компания AstraZeneca могла использовать устаревшие данные в отчете об испытаниях.

Вакцина не представлена на американском рынке

AstraZeneca пытается получить разрешение на экстренное использование своей вакцины в США, несмотря на то, что население страны полностью обеспечено нужным количеством доз препаратов от Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.

Интересно, что NIAID является одним из партнеров в разработке и испытаниях РНК-вакцины Moderna, фактически конкурента Oxford-AstraZeneca.

Какую эффективность заявила компания

Накануне клинические испытания вакцины от коронавируса AstraZeneca в США продемонстрировали эффективность и безопасность препарата, в том числе отсутствие повышенного риска образования тромбов.

Согласно выводам ученых, разработанная AstraZeneca и Оксфордским университетом вакцина показала эффективность в 79% случаях. Препарат обеспечивает 100%-ю защиту от тяжелого или критического течения заболевания и госпитализации.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала