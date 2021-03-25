Компанія AstraZeneca оновила показник ефективності своєї вакцини проти COVID-19. Вакцина ефективна в COVID-19 не на 79%, як було опубліковано раніше у даних цього тижня, а на 76%.

Чому оновили дані про ефективність

Новий висновок зробили після того, як незалежна комісія у США звинуватила AstraZeneca у подачі некоректних даних з метою просування безпечності своєї вакцини. Група заявила, що компанія не врахувала деякі випадки COVID-19 в дослідженні, AstraZeneca своєю чергою обіцяла оновити дані впродовж 46 годин.

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Фармацевтичні війни

AstraZeneca планує запросити дозвіл на використання вакцини в надзвичайних ситуаціях в США у найближчі тижні. Водночас населення країни повністю забезпечене потрібною кількістю доз препаратів від Pfizer-BioNTech, Moderna і Johnson & Johnson.

Цікаво, що NIAID є одним з партнерів в розробці й випробуваннях РНК-вакцини Moderna, фактично, конкурента Oxford-AstraZeneca.

Оновлена ефективність

Компанія також підтвердила, що вакцина, розроблена спільно з Оксфордським університетом, на 100% ефективна проти важких або критичних форм хвороби.

Крім того, вакцина показала ефективність у 85% серед дорослих віком 65 років і старше.

Вакцина AstraZeneca вважається провідною в боротьбі з поширенням COVID-19 по всьому світу, оскільки вона дешевша і простіша в транспортуванні, ніж інші вакцини.

Дискредитація вакцини