Взлет и падение AstraZeneca: ошибки, стоившие жизней людей

AstraZeneca должна была стать успешным проектом, доступной вакциной против коронавируса для небогатых стран мира. Но ошибки, побочные эффекты и провалы логистики привели к общему падению доверия к бренду.
Работая вместе с Оксфордским Университетом, AstraZeneca разработала безопасную и эффективную вакцину от COVID-19 за девять месяцев с начала пандемии. Это действительно большое достижение, которое поможет ее остановить. Но серия ошибок на пути к этому привела к серьезным проблемам, пишет CNN.
Интересно Почему не стоит смешивать вакцины Pfizer и AstraZeneca
Компанию начали критиковать законодатели и специалисты по охране здоровья, уничтожая имидж AstraZeneca как героев эры коронавируса. Предоставление волонтерам половины дозы, сокрытие важной информации в своих публичных заявлениях. В США были сомнения относительно данных по этой вакцине. А серьезные проблемы с производством AZ в Европе уже вызвали несколько отказов.
В случае с AstraZeneca, мы имеем компанию, которая не говорит ничего прямо, на которую нельзя положиться,
– сказал депутат Европарламента из Бельгии Филипп Ламбертс для BBC Radio.
Прыжок в неизвестное
Исторически, это совместная британско-шведская компания. Но сначала она была основана в Швеции как Astra AB в 1913 году. Британская часть появилась лишь в 1993 году как Zeneca Group plc. Официальное объединение произошло через 6 лет как AstraZeneca.
AstraZeneca вошла в коронавирусный кризис, имея маленький опыт вакцинации. Последние годы она в основном зарабатывала на популярных препаратах против рака. Как Tagrisso против онкологии легких. Но игра изменилась и они решили принять участие в погоне за вакциной против COVID-19.
Читайте еще Союз против пандемии: как мировые лидеры планируют бороться с болезнями
"Не думаю, что они когда-то хотели быть вакцинной компанией, – объяснил CNN Эндрю Беренс, фармацевтический аналитик SVB Leerink. – Но решили помочь людям, и они это четко обозначили". AstraZeneca получила разрешение на экстренное применение вакцины в конце декабря 2020 года. Сначала от Британии, затем – от ЕС.
Развитие медицины, которое спасает жизни, уже 104 года / Коллаж AstraZeneca
Причины взлета
Она была дешевой, могла храниться при более высоких температурах чем Pfizer и Moderna. Для менее состоятельных стран без развитых сетей логистики она стала настоящим прорывом. Пообещав еще больше доброй воли, компания распространяет ее без получения прибыли.
Институт сыворотки крови в Индии согласился произвести 1 млрд доз для стран со средним и низким уровнем дохода (сейчас предоставлено 30 млн доз для 58 стран через инициативу COVAX). "Несмотря на неизвестный район, им было очень хорошо", – сказал Джеффри Лазарус.
От героя до провала: падение бренда AstraZeneca
Однако почти сразу начали возникать проблемы. Из-за производственной ошибки добровольцы получали различные дозы при клинических испытаниях. Это привело к путанице относительно эффективности. Компания в своем первом пресс-релизе по вакцине об этом не вспомнила. Мир начал сомневаться в прозрачности AZ.
Эксперты даже называли неполные данные "чтением по чайному листу" и говорили, что подобных "фейлов" еще во время тестов можно было легко избежать.В январе 2021 года Германия посоветовала не делать прививки AstraZeneca людям, старше 65 лет, потому что данных для этой возрастной группы недостаточно. Фирма отбивалась, говоря, что вакцина эффективна и для очень старых людей.
Директор Паскаль Сорио объяснял, что самое главное – информация о безопасности для возрастной группы 18-55 лет, "поэтому старших не вербовали". Франция тогда тоже изменила курс, но в мае Берлин и Париж все же дали новое разрешение.
Обратите внимание Третья волна страха: как мутировавший коронавирус захватывает мир
С распространением в Европе возникли трудности / Фото EURACTIV
Если бы распространение было плавным, об этом никто бы не вспомнил, уверены отраслевые аналитики. Но нехватка вакцин в Европе вызвала политический кризис. Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии, заявила: "У нас есть возможности запретить запланированный экспорт".
Впрочем, не все проблемы – прямая вина этой фирмы. Она не несет прямой ответственности за сгустки крови и тромбозы, которые возникали у людей после иммунизации и даже приводили к смерти.
Из-за этого некоторые страны отказывались от прививки AstraZeneca (уже более десятка стран это сделали). Медицинский регулятор ЕС, впрочем, даже после срочного анализа пришел к выводу – вакцина безопасна. Но негативные заголовки продолжают преследовать компанию, ударяя по ее репутации.
"Общественность уже настроена скептически. Я думаю, AstraZeneca будет очень сложно все это решить", – считает Ронн Торосян, гендиректор 5W Public Relations.
Нету доставки – нету контрактов
Неспособность AstraZeneca обеспечить постоянные поставки вакцины в Европу – которая до недавнего времени имела трудности с общей вакцинацией против коронавируса – все же заставила блок ввести строгие ограничения. Это привело к отмене по меньшей мере фрахта в Австралию. Лидеры ЕС планируют еще больше усилить их.
Это сообщение для AstraZeneca. Вы сначала выполняете свой контракт с Европой, затем продаете в другие страны,
– отметила фон дер Ляйен.
Национальный Институт аллергии и инфекционных болезней США обвинил компанию в предоставлении старых данных по испытаниям эффективности. Доктор Фаучи, директор центра, назвал это "непринужденной ошибкой", но которая "снизит доверие" к очень хорошей в целом вакцине.AstraZeneca обновила свои показатели: теперь эффективность, по их словам, составляет 76% (ранее они же говорили о 79%). Несколько упреков из США все же стали серьезным ударом для компании.
"Они допустили одну ошибку за другой", – сказал CNN Джефри Лазарус, руководитель исследовательской группы системы здравоохранения в Институте глобального здоровья в Барселоне. Также в Брюсселе были недовольны тем, что Британии предоставляется приоритет и что они все равно отправляют десятки миллионов доз за границу.
А в Италии ее просто скрыли на заводе / Коллаж The Straits Times
Апогей фрустрации наступил, когда на фабрике в Италии нашли 29 млн спрятанных доз AstraZeneca. Пресс-секретарь компании отверг все обвинения. Он пояснил, что вакцину привезли из-за пределов ЕС, чтобы разлить во флаконы и распределить, а не создавать "тайные запасы". Вице-президент Еврокомиссии Вальдис Домбровскис заявил, что "производитель очень далек от своих контрактных обязательств".
Актуально Италия в центре хаоса: что подрывает попытки вакцинировать Европу
"Очевидно, что AstraZeneca пообещала слишком много. Столько ее эффективные рабочие мощности просто не могут изготовить", – уверена Симона Гальярдо, аналитик из Европейского Политического Центра. Компания признала, что "поставки в ЕС привели к низшему, чем ожидаемый, объему производства".
Впрочем, другие специалисты считают, что компания сможет побороть проблемы. Тем более, что "вакцины – не тот бизнес, на который полагаются, чтобы заработать деньги", пояснил Эндрю Беренс. Акции AZ и Pfizer упали на несколько процентов с начала года. Если бы AZ могла вернуться в прошлое, делали бы они вакцину снова? В этом никто не уверен.