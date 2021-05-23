Взлет и падение AstraZeneca: ошибки, стоившие жизней людей

AstraZeneca должна была стать успешным проектом, доступной вакциной против коронавируса для небогатых стран мира. Но ошибки, побочные эффекты и провалы логистики привели к общему падению доверия к бренду.

Работая вместе с Оксфордским Университетом, AstraZeneca разработала безопасную и эффективную вакцину от COVID-19 за девять месяцев с начала пандемии. Это действительно большое достижение, которое поможет ее остановить. Но серия ошибок на пути к этому привела к серьезным проблемам, пишет CNN.

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Компанию начали критиковать законодатели и специалисты по охране здоровья, уничтожая имидж AstraZeneca как героев эры коронавируса. Предоставление волонтерам половины дозы, сокрытие важной информации в своих публичных заявлениях. В США были сомнения относительно данных по этой вакцине. А серьезные проблемы с производством AZ в Европе уже вызвали несколько отказов.

В случае с AstraZeneca, мы имеем компанию, которая не говорит ничего прямо, на которую нельзя положиться,

– сказал депутат Европарламента из Бельгии Филипп Ламбертс для BBC Radio.

Прыжок в неизвестное

Исторически, это совместная британско-шведская компания. Но сначала она была основана в Швеции как Astra AB в 1913 году. Британская часть появилась лишь в 1993 году как Zeneca Group plc. Официальное объединение произошло через 6 лет как AstraZeneca.

AstraZeneca вошла в коронавирусный кризис, имея маленький опыт вакцинации. Последние годы она в основном зарабатывала на популярных препаратах против рака. Как Tagrisso против онкологии легких. Но игра изменилась и они решили принять участие в погоне за вакциной против COVID-19.

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"Не думаю, что они когда-то хотели быть вакцинной компанией, – объяснил CNN Эндрю Беренс, фармацевтический аналитик SVB Leerink. – Но решили помочь людям, и они это четко обозначили". AstraZeneca получила разрешение на экстренное применение вакцины в конце декабря 2020 года. Сначала от Британии, затем – от ЕС.



Развитие медицины, которое спасает жизни, уже 104 года / Коллаж AstraZeneca

Причины взлета

Она была дешевой, могла храниться при более высоких температурах чем Pfizer и Moderna. Для менее состоятельных стран без развитых сетей логистики она стала настоящим прорывом. Пообещав еще больше доброй воли, компания распространяет ее без получения прибыли.

Институт сыворотки крови в Индии согласился произвести 1 млрд доз для стран со средним и низким уровнем дохода (сейчас предоставлено 30 млн доз для 58 стран через инициативу COVAX). "Несмотря на неизвестный район, им было очень хорошо", – сказал Джеффри Лазарус.

От героя до провала: падение бренда AstraZeneca

Однако почти сразу начали возникать проблемы. Из-за производственной ошибки добровольцы получали различные дозы при клинических испытаниях. Это привело к путанице относительно эффективности. Компания в своем первом пресс-релизе по вакцине об этом не вспомнила. Мир начал сомневаться в прозрачности AZ.

Эксперты даже называли неполные данные "чтением по чайному листу" и говорили, что подобных "фейлов" еще во время тестов можно было легко избежать.

В январе 2021 года Германия посоветовала не делать прививки AstraZeneca людям, старше 65 лет, потому что данных для этой возрастной группы недостаточно. Фирма отбивалась, говоря, что вакцина эффективна и для очень старых людей.

Директор Паскаль Сорио объяснял, что самое главное – информация о безопасности для возрастной группы 18-55 лет, "поэтому старших не вербовали". Франция тогда тоже изменила курс, но в мае Берлин и Париж все же дали новое разрешение.

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С распространением в Европе возникли трудности / Фото EURACTIV

Если бы распространение было плавным, об этом никто бы не вспомнил, уверены отраслевые аналитики. Но нехватка вакцин в Европе вызвала политический кризис. Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии, заявила: "У нас есть возможности запретить запланированный экспорт".

Впрочем, не все проблемы – прямая вина этой фирмы. Она не несет прямой ответственности за сгустки крови и тромбозы, которые возникали у людей после иммунизации и даже приводили к смерти.

Из-за этого некоторые страны отказывались от прививки AstraZeneca (уже более десятка стран это сделали). Медицинский регулятор ЕС, впрочем, даже после срочного анализа пришел к выводу – вакцина безопасна. Но негативные заголовки продолжают преследовать компанию, ударяя по ее репутации.

"Общественность уже настроена скептически. Я думаю, AstraZeneca будет очень сложно все это решить", – считает Ронн Торосян, гендиректор 5W Public Relations.

Нету доставки – нету контрактов

Неспособность AstraZeneca обеспечить постоянные поставки вакцины в Европу – которая до недавнего времени имела трудности с общей вакцинацией против коронавируса – все же заставила блок ввести строгие ограничения. Это привело к отмене по меньшей мере фрахта в Австралию. Лидеры ЕС планируют еще больше усилить их.

Это сообщение для AstraZeneca. Вы сначала выполняете свой контракт с Европой, затем продаете в другие страны,

– отметила фон дер Ляйен.

Национальный Институт аллергии и инфекционных болезней США обвинил компанию в предоставлении старых данных по испытаниям эффективности. Доктор Фаучи, директор центра, назвал это "непринужденной ошибкой", но которая "снизит доверие" к очень хорошей в целом вакцине.

AstraZeneca обновила свои показатели: теперь эффективность, по их словам, составляет 76% (ранее они же говорили о 79%). Несколько упреков из США все же стали серьезным ударом для компании.

"Они допустили одну ошибку за другой", – сказал CNN Джефри Лазарус, руководитель исследовательской группы системы здравоохранения в Институте глобального здоровья в Барселоне. Также в Брюсселе были недовольны тем, что Британии предоставляется приоритет и что они все равно отправляют десятки миллионов доз за границу.



А в Италии ее просто скрыли на заводе / Коллаж The Straits Times

Апогей фрустрации наступил, когда на фабрике в Италии нашли 29 млн спрятанных доз AstraZeneca. Пресс-секретарь компании отверг все обвинения. Он пояснил, что вакцину привезли из-за пределов ЕС, чтобы разлить во флаконы и распределить, а не создавать "тайные запасы". Вице-президент Еврокомиссии Вальдис Домбровскис заявил, что "производитель очень далек от своих контрактных обязательств".

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"Очевидно, что AstraZeneca пообещала слишком много. Столько ее эффективные рабочие мощности просто не могут изготовить", – уверена Симона Гальярдо, аналитик из Европейского Политического Центра. Компания признала, что "поставки в ЕС привели к низшему, чем ожидаемый, объему производства".

Впрочем, другие специалисты считают, что компания сможет побороть проблемы. Тем более, что "вакцины – не тот бизнес, на который полагаются, чтобы заработать деньги", пояснил Эндрю Беренс. Акции AZ и Pfizer упали на несколько процентов с начала года. Если бы AZ могла вернуться в прошлое, делали бы они вакцину снова? В этом никто не уверен.