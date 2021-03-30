AstraZeneca переименовали свою вакцину против коронавируса
Англо-шведская компания AstraZeneca дала своей COVID-вакцине другое название. Теперь она не "Вакцина COVID-19 AstraZeneca", а Vaxzevria.
Источник:Агентство медицинских продуктов Швеции
Смену названия 25 марта одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). В компании отметили, что смена названия означает изменение состава или любых других изменений параметров препарата.
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Важно, чтобы специалисты по вакцинации в регионах знали об этих изменениях. Поскольку маркировка или упаковка могут отличаться.
Все лекарства должны иметь приемлемые и отличительные названия. При наименовании лекарств можно использовать как замысловатые названия, так и общие названия (вакцина COVID-19 AstraZeneca),
– говорится в сообщении.
Вакцина AstraZeneca: что следует знать
- Вакцину разработали ученые из Оксфордского университета совместно с британско-шведской компанией AstraZeneca.
- В основе препарата – ослабленная версия вируса простуды (аденовируса) шимпанзе. Его модифицировали таким образом, чтобы он был похож на SARS-CoV-2, но от него нельзя было бы заболеть. Вакцина стимулирует иммунную систему вырабатывать антитела и настраивает ее для атаки коронавирусного возбудителя в случае инфицирования SARS-CoV-2.
- Средняя эффективность препарата составляет 76% против симптоматических случаев COVID-19 и около 100% против тяжелой формы болезни.
- На территории ЕС компания AstraZeneca имеет только 2 завода. Поэтому для наращивания мощностей производства она заключила 4 сублицензионные партнерские соглашения с производителями вакцин в Индии, Китае, Южной Корее и России.
- Вакцину, которую поставляют в Украину, производят на мощностях Института сыворотки Индии (Serum Institute of India) – крупнейшего в мире производителя вакцин. Это та самая вакцина, которую разработали ученые из Оксфорда. Институт сыворотки Индии добавил лишь свое локальное название – Covishield. AstraZeneca ручаются за качество препарата. На всех этапах производственного процесса AstraZeneca и Институт сыворотки Индии проводят контроль качества.
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