Англо-шведская компания AstraZeneca дала своей COVID-вакцине другое название. Теперь она не "Вакцина COVID-19 AstraZeneca", а Vaxzevria.

Смену названия 25 марта одобрило Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA). В компании отметили, что смена названия означает изменение состава или любых других изменений параметров препарата.

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Важно, чтобы специалисты по вакцинации в регионах знали об этих изменениях. Поскольку маркировка или упаковка могут отличаться.

Все лекарства должны иметь приемлемые и отличительные названия. При наименовании лекарств можно использовать как замысловатые названия, так и общие названия (вакцина COVID-19 AstraZeneca),

– говорится в сообщении.

Вакцина AstraZeneca: что следует знать