Что известно о COVID-лекарстве от AstraZeneca

"AZD7442" содержит антитела, синтезированные в лаборатории, которые остаются в организме на несколько месяцев и уничтожают вирус в случае заражения.

Внимание Россия украла формулу AstraZeneca и использовала для разработки "Спутника V", – СМИ

Эти положительные результаты обещают, что мы сможем делать быструю и несложную прививку этой смесью и изменим течение этой ужасной пандемии,

– заявил Хью Монтгомери, ведущий ученый проекта.

Результаты первых испытаний

В исследовании лекарств, которые проводили эксперты компании-производителя, приняли участие около 900 взрослых в 13 странах. Одна половина участников получали инъекцию смесью "AZD7442", а другая – плацебо.

Какова эффективность лекарства? Новый "коктейль" моноклональных антител – "AZD7442" уменьшал риски госпитализации и смерти у людей, у которых симптомы болезни не длились более 7 дней.

Раннее применение наших антител – AZD7442 может существенно снизить развитие тяжелого течения болезни с длительной защитой на более чем 6 месяцев,

– добавили в компании.

Принцип действия нового препарата – побудить организм вырабатывать антитела самостоятельно.

Новое лекарство можно будет использовать как для профилактики, так и для лечения пациентов на амбулаторном лечении через инъекцию в мышцы.

Препарат особенно важен и перспективен для людей, у которых не сформирован достаточно высокий уровень защиты от вакцинации.

Перспектива применения нового препарата

AstraZeneca уже подали заявление в регуляторы США на получение разрешения на экстренное применение препарата для лечения пациентов с COVID-19.