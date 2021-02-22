Что известно о Covishield, которой будут вакцинировать украинцев, почему Степанов – "катастрофа"
Завтра в Украину прибудут 500 тысяч доз вакцины Covishield, индийского производства по лицензии Oxford-AstraZeneca, которую разработали в Великобритании. Что известно об эффективности препарата и почему могут возникнуть проблемы с использованием вакцины.
Источник:24 канал
Почему вакцина индийского производства?
Индия уже давно является центром производства вакцин – страна производит 60% вакцин в мире, на территории страны работают гиганты фармацевтических производителей.
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Главное о вакцине Covishield
по данным с сайта производителя препарата Serum Institute of India
Вакцину Oxford-AstraZeneca производит Институт сыворотки Индии (Serum Institute of India), крупнейший в мире производитель вакцин. Институт производит более 50 миллионов доз в месяц.
Вакцина стимулирует иммунную систему вырабатывать антитела и настраивает ее для атаки коронавирусного возбудителя в случае инфицирования SARS-CoV-2.
Вакцину вводят дважды с интервалом от 4 до 12 недель.
Эффективность Covishield
- Международные клинические испытания вакцины Oxford-AstraZeneca показали эффективность вакцины на 90% в случае, если людям вводили половину, а затем полную дозу вакцины.
- Исследования также подтвердили, что более длительный интервал между введением доз вакцин увеличивает общую эффективность Oxford-AstraZeneca. В таком случае, вакцина эффективна на 70% уже после первой дозы.
- Институт сыворотки Индии утверждает, что Covishield прошла все 3 фазы испытаний в Бразилии и Великобритании.
- В то же время группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение Covishield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследования" в Индии.
В Украины нет лицензии на ввоз и применение вакцины
Председатель Национальной медицинской палаты Украины (НМП) Сергей Кравченко в эфире одного из телеканалов сообщил, что Индийский Институт сывороток (Serum Institute of India), на мощностях которого производится вакцина от коронавируса Covishield (по лицензии Oxford-Astra Zeneca), не имеет украинской национальной GMP-сертификации.
Следовательно, препарат нельзя регистрировать в Украине, пока не произойдет процедура признания результатов инспектирования на соответствие производства требованиям GMP.
В чем проблема?
Дело в том, что Индийский Институт сывороток (ИИС) не имеет GMP-сертификации. Около года назад украинские инспекторы при посещении Института сывороток указали более чем на 6 замечаний – от критических до незначительных. Всего неделю назад Индийский институт сывороток подал в Министерство здравоохранения обоснованные ответы, документально подтвержденные об устранении этих недостатков.
Сергей Кравченко добавил, что сертификацию в Украине можно будет подтвердить только после повторной инспекции в Индии украинскими инспекторами, что длится 5 суток, и подготовки соответствующего отчета, а это еще неделя.
"В настоящее время эту вакцину ни завозить нельзя, ни проводить регистрацию, ни использовать", – подчеркнул Кравченко.
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Что известно о цене на вакцину
Стоимость вакцины для индийского правительства составляет менее 3 долларов. По какой стоимости будет покупать Украина, мне неизвестно.
На самом деле этот препарат не является брендовым, это не AstraZeneca, это непосредственно вакцина, произведенная по лицензии ИИС под другим торговым названием – Covishield,
– отметил Кравченко.
Что такое GMP (Good Manufacturing Practice или Надлежащая Производственная Практика)
Это действующий алгоритм проведения процедуры подтверждения соответствия условий производства лекарственных средств требованиям надлежащей производственной практики и требованиям регистрационного досье.
Существует два пути подтверждения соответствия производства лекарственных средств требованиям GMP:
- путем признания GMP сертификата, выданного компетентным органом страны-члена PIC/S;
- или путем инспектирования производства украинским инспекторатом.
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