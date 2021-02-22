Завтра в Украину прибудут 500 тысяч доз вакцины Covishield, индийского производства по лицензии Oxford-AstraZeneca, которую разработали в Великобритании. Что известно об эффективности препарата и почему могут возникнуть проблемы с использованием вакцины.

Почему вакцина индийского производства?

Индия уже давно является центром производства вакцин – страна производит 60% вакцин в мире, на территории страны работают гиганты фармацевтических производителей.

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Главное о вакцине Covishield

по данным с сайта производителя препарата Serum Institute of India

Вакцину Oxford-AstraZeneca производит Институт сыворотки Индии (Serum Institute of India), крупнейший в мире производитель вакцин. Институт производит более 50 миллионов доз в месяц.

Covishield создана с ослабленной версии вируса простуды (известного как аденовирус) от шимпанзе. Он был изменен, чтобы больше походить на коронавирус, хотя и не может вызвать болезнь.

Вакцина стимулирует иммунную систему вырабатывать антитела и настраивает ее для атаки коронавирусного возбудителя в случае инфицирования SARS-CoV-2.

Вакцину вводят дважды с интервалом от 4 до 12 недель.

Covishield содержит следующие ингредиенты : L-гистидин, моногидрат гидрохлорида L-гистидина, гексагидрат хлорида магния, полисорбат-80, этанол, сахароза, хлорид натрия, дигидрат трилон Б (EDTA) и раствор для инъекций.

Условия хранения вакцины: препарат можно безопасно хранить при температуре от 2°C до 8°C. Поэтому вакцину можно непосредственно доставлять в любые медицинские учреждения.

Эффективность Covishield

Международные клинические испытания вакцины Oxford-AstraZeneca показали эффективность вакцины на 90% в случае, если людям вводили половину, а затем полную дозу вакцины.

в случае, если людям вводили половину, а затем полную дозу вакцины. Исследования также подтвердили, что более длительный интервал между введением доз вакцин увеличивает общую эффективность Oxford-AstraZeneca. В таком случае, вакцина эффективна на 70% уже после первой дозы.

Институт сыворотки Индии утверждает, что Covishield прошла все 3 фазы испытаний в Бразилии и Великобритании.

В то же время группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение Covishield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследования" в Индии.

Обратите внимание! Производитель обещает формирование иммунитета к COVID-19 через 4 недели после введения второй дозы вакцины.

В Украины нет лицензии на ввоз и применение вакцины

Председатель Национальной медицинской палаты Украины (НМП) Сергей Кравченко в эфире одного из телеканалов сообщил, что Индийский Институт сывороток (Serum Institute of India), на мощностях которого производится вакцина от коронавируса Covishield (по лицензии Oxford-Astra Zeneca), не имеет украинской национальной GMP-сертификации.

Следовательно, препарат нельзя регистрировать в Украине, пока не произойдет процедура признания результатов инспектирования на соответствие производства требованиям GMP.

Сергей Кравченко – глава НМП Украины “Вакцина, которую везет Максим Степанов, масштабируемая на мощностях индийского института сывороток по лицензии Oxford и AstraZeneca. Но есть еще одна проблема. Поскольку у нас Степанов – это ходячая катастрофа, и он в очередной раз втянул в свою авантюру руководство нашей страны”.

В чем проблема?

Дело в том, что Индийский Институт сывороток (ИИС) не имеет GMP-сертификации. Около года назад украинские инспекторы при посещении Института сывороток указали более чем на 6 замечаний – от критических до незначительных. Всего неделю назад Индийский институт сывороток подал в Министерство здравоохранения обоснованные ответы, документально подтвержденные об устранении этих недостатков.

Сейчас ИИС не имеет украинской национальной GMP-сертификации. В таком случае вакцина пока не может быть зарегистрирована на территории Украины и использована.

Сергей Кравченко добавил, что сертификацию в Украине можно будет подтвердить только после повторной инспекции в Индии украинскими инспекторами, что длится 5 суток, и подготовки соответствующего отчета, а это еще неделя.

"В настоящее время эту вакцину ни завозить нельзя, ни проводить регистрацию, ни использовать", – подчеркнул Кравченко.

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Что известно о цене на вакцину

Стоимость вакцины для индийского правительства составляет менее 3 долларов. По какой стоимости будет покупать Украина, мне неизвестно.

На самом деле этот препарат не является брендовым, это не AstraZeneca, это непосредственно вакцина, произведенная по лицензии ИИС под другим торговым названием – Covishield,

– отметил Кравченко.

Что такое GMP (Good Manufacturing Practice или Надлежащая Производственная Практика)

Это действующий алгоритм проведения процедуры подтверждения соответствия условий производства лекарственных средств требованиям надлежащей производственной практики и требованиям регистрационного досье.

Существует два пути подтверждения соответствия производства лекарственных средств требованиям GMP: