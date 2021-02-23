Во вторник, 23 февраля, Украина наконец получила первую партию вакцин против коронавируса. Из аэропорта Борисполь уже разгружают 500 тысяч доз вакцин от компании AstraZeneca индийского производства.

Вакцины срочно растамаживают

Украина закупила вакцины от AstraZeneca за бюджетные деньги. Также ожидают поставки вакцины от Pfizer-BioNTech в рамках механизма COVAX. Глава Минздрава Максим Степанов опубликовал фото отгрузки вакцин из самолета.

Грузовой самолет с вакциной Oxford / AstraZeneca (CoviShield) приземлился в Украине. Первую партию в полмиллиона доз получено,

– написал Максим Степанов.

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Вакцина AstraZeneca уже в Украине / Фото фейсбук Максима Степанова

Когда в Украине начнется вакцинация

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что некоторые области получат вакцину уже в день ее прибытия. Среди таких счастливчиков – город Киев и ряд областей.

Какие области получат вакцину в первый день

Житомирская;

Киевская;

Черниговская;

Черкасская;

Полтавская;

Винницкая.

Во все другие регионы вакцину развезут уже на следующий день.



Вакцины отгружают на склад / Фото фейсбук Максима Степанова

Что известно о вакцине из Индии

18 февраля глава Министерства здравоохранения Максим Степанов вылетел в Индию. В городе Пуне он проводил переговоры с представителями компании Serum Institute of India. Ее Степанов охарактеризовал как крупнейшего производителя вакцины в мире.

Уже 20 февраля индийская сторона сообщила, что переговоры прошли успешно. Украина стала одной из первых стран мира, которая получит вакцину от AstraZeneca (индийское название – Covishield), изготовленную по лицензии Оксфорда.

Президент Владимир Зеленский отметил, что считает индийскую вакцину – одной из лучших в мире.

Что обещали в Минздраве ранее

Согласно плану вакцинации, иммунизация в стране должна начаться с медицинских работников, которые работают с COVID-19.

Главный санврач страны Виктор Ляшко в интервью BBC ранее рассказал, что медиков будут прививать именно препаратом от Pfizer-BioNTech. Ведь это вакцина с самыми сложными условиями хранения и транспортировки. В эфире шоу "Право на власть" 11 февраля он это подтвердил. Но тогда Pfizer должна была прибыть в пределах 15 февраля.

Поэтому иммунизация в Украине начнется только после того, как в Украину прибудут вакцины от Pfizer-BioNTech.

Ранее Максим Степанов сообщил, что 117 тысяч доз вакцины компании Pfizer должны прибыть в Украину в конце февраля 2021 года. В то же время заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко 22 февраля сообщил, что вакцины от Pfizer прибудут только в начале марта.

В целом Украина договорилась о поставках 4 вакцин против COVID-19: Pfizer-BioNTech, Sinovac, AstraZeneсa и Novavах.



План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала

Вакцина против коронавируса от компании AstraZeneca: что о ней известно

В сотрудничестве с компанией AstraZeneca ученые из Оксфордского университета разработали вакцину AZD1222. В составе вакцины аденовирус шимпанзе, который доставляет белок коронавируса в организм человека.

Средняя эффективность AZD1222 составляет 70%. Интересно, что у участников исследования после первой дозировки эффективность была значительно выше – около 90%.

Для хранения вакцины достаточно от 2 до 8°C. Это означает, что она может храниться в обычных холодильниках, что значительно облегчает ее транспортировку и использование.

Производители рекомендуют использовать препарат по достижении 18 лет.

Недавно ЮАР временно остановили использование вакцины. Данные свидетельствуют, что она имеет минимальную эффективность против южноафриканского варианта COVID-19.

15 февраля Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное использование вакцины против коронавирус от компании AstraZeneca.

Информация взята из astrazeneca.com, CNN и ВОЗ.