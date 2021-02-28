Среди верующих существует популярный стереотип, что атеисты ненадежные люди и не имеют так называемого морального компаса. Ученые решили проверить, правда ли это.

Томас Штоль из Иллинойского университета отметил, что за последние 40 лет в США наблюдается резкое улучшение отношения к большинству расовых и религиозных меньшинств, чего нельзя сказать об отношении к атеистам.

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Исследования того, почему люди проявляют такую антипатию к атеистам, начались относительно недавно. Вот немного последней статистики:

Согласно недавнему опросу, американцы менее позитивно относятся к атеистам (и мусульманам), чем к любой другой религиозной группе.

93 – 96% жителей США сообщили о готовности проголосовать за кандидата в президенты, который будет афроамериканцем, католиком или евреем.

Лишь 60% готовы отдать голос за атеиста.

44% американцев считают, что вера в Бога необходима для нравственности.

Верующих беспокоит, что атеисты не разделяют их моральных норм и ценностей. И даже если некоторые религиозные люди считают, что атеисты имеют общее представление о добре и зле, от последних все равно ожидают аморального поведения.

К подобным предубеждениям склонны не только религиозные жители США. Недавние исследования показали, что негативные стереотипы об атеистах как аморальных людях встречаются в 11 из 13 изученных стран.

Действительно ли атеисты аморальны

Вышеупомянутый ученый Томас Штоль провел 2 опроса среди 429 атеистов и верующих США (христиан, мусульман и евреев). А также 2 больших опроса с участием 4 193 верующих и атеистов из США и Швеции.

Безнравственность измерялась по шкале макиавеллизму личности: участникам предлагали взвесить такие утверждения, как "Я готов быть неэтичным, если считаю, что это поможет мне достичь успеха" по пятибалльной шкале.

Результаты опроса:

Исследование показало, что верующие больше, чем атеисты, склонны разделять моральные ценности, которые способствуют сплочению группы (прежде всего уважения к авторитету и тому подобное).

Зато атеисты чаще судили о нравственности поступка исходя из его последствий.

Но независимо от того, верили опрошенные в Бога или нет, они все равно придерживались ценностей, связанных с защитой уязвимых или слабых людей, а также с борьбой против угнетения личности.

Также у всех участников выявили склонность к эпистемической рациональности, то есть доверия к утверждениям, основанным на доказательствах.

Не исключено, что негативный стереотип об атеистах как аморальных людях отчасти объясняется тем фактом, что они менее склонны, чем религиозные, рассматривать уважение к авторитету, внутригрупповую лояльность и святость как нравственность. Они более склонны выносить моральные суждения о вреде на основе консеквенциализма в каждом конкретном случае,

– заметил ученый.

Штоль добавил, что его исследование подтверждает наличие морального компаса у атеистов. Но откалиброван он несколько иначе, чем у верующих.