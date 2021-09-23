В каждом видео раскрывается одна из тем, необходимых для понимания нейроотличных людей. Видеоролики в свободном доступе в сети, но их уже транслируют на телевидении и в кинотеатрах.

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Неизвестное всегда пугает и вызывает агрессию, ведь такова человеческая природа – защищаться. Когда же мы больше узнаем о новом, оно перестает быть необычным и отпугивающим, и со временем вообще становится обыденной частью жизни,

– сообщили в Happy Today.

Так, непонимание природы аутизма толкает украинцев на осуждение и стигму таких людей. Зато в организации хотят помочь украинцам понять РАС. Серия простых и ярких роликов создана по принципу своеобразной азбуки толерантности для взрослых.

Как понять аутизм? Смотрите первое видео из серии:

Остальные видео можно посмотреть по ссылке на YouTube.

Что такое аутизм или РАС

Аутизм не болезнь, а состояние. В целом медицина старается избегать термина "аутизм", заменяя его другим, более подходящим понятием, – "расстройство аутистического спектра". Ведь у этого расстройства есть множество симптомов, которые объединены в спектр и они проявляются у каждого индивидуально.

В целом каждый мозг работает индивидуально, но при РАС мозг и нервная система функционируют нетипичным образом, из-за чего человеку трудно даются общение, социальные взаимодействия и поведенческие нормы. При этом у каждого человека свой набор симптомов из этого круга – у кого-то больше, у кого-то меньше, а в целом их огромное количество.

У каждого человека есть те или иные черты из спектра. Но пока эти черты не влияют критически на наше поведение, социальные взаимодействия и коммуникацию, мы считаемся нормотиповыми людьми.

Признаков, формирующих аутистический спектр, очень много. Но вот основные из них:

Узкий круг интересов, зацикленность на определенной теме,

Сенсорная чувствительность (гипер- или гипочувствительность зрения, обоняния, слуха и тому подобное),

Одержимость рутиной, ритуалами и повторяющимися действиями расписанием,

Трудности в налаживании и поддержании социальных отношений,

Трудности коммуникации и речевого развития.

Поскольку аутизм является расстройством, а не болезнью, он требует коррекции, а не лечения. Аутизм всегда врожденный – им нельзя заразиться и его нельзя вылечить. При этом многие взрослые люди в Украине даже не догадываются, что у них РАС. Но факт остается фактом – чем раньше начать коррекцию, тем лучших результатов можно достичь.