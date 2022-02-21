Аутизм и проблемы с питанием

Специального питания для людей с РАС нет. Люди с аутизмом нуждаются в сбалансированной диете для здоровья и развития в целом. Об этом рассказала семейный врач Мария Гунькало.

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Мария Гунькало – семейный врач “К сожалению, до сих пор популярные диеты, как вот безглютеновая, безлактозная, безказеиновая, без сахара питание и их различные вариации”.

Кроме того, часто подобные рекомендации дают логопеды, психологи, коучи, реабилитологи – то есть люди, имеющие другую миссию, квалификацию.

Основные моменты в питании с которым сталкиваются при РАС:

потребность в рутине во время еды, например, конкретное место, люди рядом, определенная тарелка;

чувствительность к запахам, звукам во время еды, в частности, в очень шумном зале кафе человек не сможет есть;

употребление ограниченной группы продуктов, часто они могут быть похожи по цвету, вкусу, текстуре.

Важно! Для людей с РАС важно, как пища пахнет, выглядит, на вкус, какая текстура. Важно по-особенному. По-разному сваренный картофель – может уже не понравиться до категорического отказа в дальнейшем от того же картофеля.

Эта особенность восприятия часто ведет к ограниченной диете, то есть избирательному питанию, что может стать потенциальной проблемой.

В примерах это выглядит так:

предоставление преимущества текстурам: всегда выбирают то, что хрустит, или наоборот мягкие продукты или пюре;

любят определенные марки / фасовки: йогурт только "агуша персик", и почувствуют если в этот стаканчик поставить что-то другое;

любят "бежевые продукты": чипсы, печенье, белый хлеб, куриные наггетсы;

отдают предпочтение пище, которая нарезана определенным образом (хлеб нарезной как тост квадратиками, а не треугольниками, другая форма – отказываются кушать);

не любят, чтобы разные продукты касались друг друга на тарелке;

предпочитают четко "предсказуемую" еду: чипсы или печенье из упаковки – потому что они всегда выглядят одинаково.



Люди с аутизмом могут выбирать продукты только соответствующей формы или цвета / Фото Unsplash

Почему так происходит? Например, банан – он может быть разной спелости и выглядеть по-разному, поэтому даже такая обычная еда может показаться непредсказуемой. Этому есть объяснение, ожидаемая пища дает ощущение безопасности и уменьшает тревогу.

Несмотря на избирательность, большинство людей с аутизмом удовлетворяет свои потребности в питательных веществах, даже если их рацион не сильно разнообразен,

– успокоила врач.

Какие последствия это может иметь

Когда в рационе отсутствуют несколько групп продуктов – могут быть нужны биологические добавки. Например, если человек отдает предпочтение пище с высоким содержанием сахара, жира и совсем не ест фрукты, овощи, рыбу, цельные зерна – это может привести к избыточной массе тела, запору, дефициту определенных питательных веществ.

Очень ограниченный рацион (употребление менее 20 разных продуктов) может быть тревожным звоночком, ведь такое питание может стать причиной дефицитов, которые будут влиять на вес, рост, и общее здоровье человека.

Сам процесс приема пищи в местах, где выражен шум/резкие запахи/плохая вентиляция (тяжелый воздух) – для человека с РАС будет очень напряженным и может в дальнейшем сделать это неприятным опытом. Здесь помогут диетологи и психотерапевты, которые предложат методы снижения тревоги во время еды.

Диеты не рекомендованы

Вследствие этих поведенческих особенностей чаще возникают какие-то вопросы с пищеварением (запоры, функциональные диареи, вздутие). Здесь требуется вмешательство врача. Но эти состояния не корректируются агрессивными диетами, а незначительными вмешательствами. Также стоит понимать, что такие диеты могут привести и до полного отказа от еды.

Поэтому, NICE (Национальный институт здоровья) не рекомендует такие диеты, поскольку риски получить дефициты – высоки.

Витамины, минералы, БАДы – может назначать только врач и исключительно в тех случаях, когда есть дефициты или определенные отклонения в анализах, как анемия,

– объяснила Мария Гунькало.

Обратите внимание! Что касается безглютеновых, безказеиновых диет, пока нет доказательств, что эти типы питания как-то влияют конкретно на РАС.

Как могут помочь родители