Аутсайдеры по уровню вакцинации, – Ляшко об областях, которые вошли в красную зону
Источник:фейсбук Виктора Ляшко
Ивано-Франковская и Ровненская области, которые соответствуют красному уровню эпидемической опасности, входят в пятерку областей-аутсайдеров по уровню охвата вакцинации против коронавируса.
Красные регионы имеют низкие показатели вакцинации
В частности, глава Министерства охраны здоровья Виктор Ляшко отметил, что это две из пяти областей аутсайдеров по уровню охвата прививкой против COVID-19.
Внимание Из-за Омикрона суточная заболеваемость в Украине может вырасти до 55 тысяч, – KSE
Виктор Ляшко – министр Минздрава
"И это еще раз подтверждает факт: не вакцинируемся – больше болеем и, что главное, чаще всего попадаем в больницы с тяжелым течением болезни”
В пятерку областей с самым низким уровнем охвата вакцинацией также входят:
- Черновицкая,
- Волынская,
- Закарпатская области.
И не спрашивайте потом, почему эпицентр новой вспышки на западе Украины,
– добавил министр.
Как известно, в KSE заявили, что эпицентр вспышки COVID-19 наблюдается в западных областях Украины. Эксперты прогнозируют в среднем в сутки в стране могут фиксировать до 45 тысяч случаев, а за отдельные сутки показатель может достигать до 55 тысяч случаев.Обратите внимание! По обновленным данным Минздрава, во Львовской и Ровненской областях превышены эпидемические показатели заболеваемости коронавирусом. Следовательно, Ровненская область с 27 января переходит в красную зону карантина, на Львовщине новые ограничения начнут действовать с 26 января.
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- В то же время в Минздраве прогнозируют двукратное увеличение больных COVID-19 в ближайшее время.
- В течение последних суток в стране зарегистрировали 19 118 случаев коронавирусной болезни. С начала пандемии COVID-19 подтвердили 3 889 488 случаев заболевания, из них летальные – 99 443.
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Какие темы вакцинации в УкраинеС начала вакцинальной кампании в Украине привито более 15 миллионов человек. В частности, дополнительную дозу получили – 13 609 человек, а бустерную – 225 868.
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