Аутсайдеры по уровню вакцинации, – Ляшко об областях, которые вошли в красную зону

Ивано-Франковская и Ровненская области, которые соответствуют красному уровню эпидемической опасности, входят в пятерку областей-аутсайдеров по уровню охвата вакцинации против коронавируса.

Красные регионы имеют низкие показатели вакцинации

В частности, глава Министерства охраны здоровья Виктор Ляшко отметил, что это две из пяти областей аутсайдеров по уровню охвата прививкой против COVID-19.

Внимание Из-за Омикрона суточная заболеваемость в Украине может вырасти до 55 тысяч, – KSE

Виктор Ляшко – министр Минздрава "И это еще раз подтверждает факт: не вакцинируемся – больше болеем и, что главное, чаще всего попадаем в больницы с тяжелым течением болезни”

В пятерку областей с самым низким уровнем охвата вакцинацией также входят:

Черновицкая,

Волынская,

Закарпатская области.

И не спрашивайте потом, почему эпицентр новой вспышки на западе Украины,

– добавил министр.

Как известно, в KSE заявили, что эпицентр вспышки COVID-19 наблюдается в западных областях Украины. Эксперты прогнозируют в среднем в сутки в стране могут фиксировать до 45 тысяч случаев, а за отдельные сутки показатель может достигать до 55 тысяч случаев.

Последние новости о распространении Омикрона

Новый штамм коронавируса Омикрон зафиксировали в 17 регионах Украины. Однако пока этот вариант не доминирует в стране.

В Украине уже третью неделю подряд растет число новых больных COVID-19. Но госпитализируют в два раза меньше людей, чем во время пика заболеваемости осенью 2021 года.

В то же время в Минздраве прогнозируют двукратное увеличение больных COVID-19 в ближайшее время.

В течение последних суток в стране зарегистрировали 19 118 случаев коронавирусной болезни. С начала пандемии COVID-19 подтвердили 3 889 488 случаев заболевания, из них летальные – 99 443.

По обновленным данным Минздрава, во Львовской и Ровненской областях превышены эпидемические показатели заболеваемости коронавирусом. Следовательно, Ровненская область с 27 января переходит в красную зону карантина, на Львовщине новые ограничения начнут действовать с 26 января. Согласно постановлению Кабмина, если в регионе 3 дня подряд фиксируют превышенные показатели по крайней мере двух из пяти индикаторов: количество госпитализированных больных, уровень роста госпитализаций, загруженность коек с кислородом, количество ПЦР-тестов или процент выявленных больных, регион переходит в красный уровень эпидопасности.

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Какие темы вакцинации в Украине С начала вакцинальной кампании в Украине привито более 15 миллионов человек. В частности, дополнительную дозу получили – 13 609 человек, а бустерную – 225 868.

Симптомы Омикрона / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала