Жаль красного жира

Например, в США от него страдает каждый третий взрослый человек. Отложения внутреннего (висцерального) жира более опасны для здоровья, чем подкожный жир.

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Стандартные меры борьбы с ожирением (диета, физическая активность) могут помочь в борьбе с отложениями внутреннего жира. Однако они нередко оказываются неэффективными. Поэтому авторы нового исследования хотели узнать, способны ли диетические методы, основанные на ограничении калорий, помочь в этой проблеме.

Новое исследование пользы авокадо

Ученые из США и Великобритании обратили внимание на диетические свойства авокадо, поскольку оно содержит компоненты, полезные для обмена веществ – ненасыщенные жирные кислоты, каротиноиды, клетчатку и другие. Ранее исследования уже показывали, что у людей, которые регулярно едят авокадо, реже встречается брюшное ожирение. В новой научной работе авторы хотели показать сравнить эффекты добавления авокадо в диету с обычной (не пониженным) количеством калорий.

В исследовании приняли участие 105 человек в возрасте 25-45 лет. Вес каждого из них был избыточным. Примерно половина из них в течение 12 недель получали одно авокадо дополнительно к стандартному питанию. Вторая группа получала такую ​​же еду, но без авокадо.

Авокадо уменьшает количество брюшного жира

В конце исследования ученые обнаружили, что у женщин, которые ели авокадо, количество внутреннего жира уменьшилось больше, чем у женщин из контрольной группы. У них снизился показатель соотношения внутреннего и подкожного жира. Ученые пришли к выводу, что у женщин авокадо может способствовать перераспределению жира в организме, уменьшению его отложений вокруг органов.

У мужчин из-за употребления авокадо количество внутреннего жира не уменьшилось. Ни у мужчин, ни у женщин такая диета не привела к улучшению чувствительности тканей к инсулину (это маркер улучшения обмена веществ).

Недавно ученые обнаружили, что люди с нормальным весом в возрасте 18 – 24 лет в течение 10 лет подвергаются ожирению в 4,2 раза чаще, чем люди из старшей возрастной группы (65 – 74 года). Переход от лишнего веса к ожирению у молодых людей происходит в 4,6 раза чаще, а вероятность развития тяжелого ожирения у них в 5,9 раза выше.