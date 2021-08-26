В Австралии COVID-19 вспыхнул новой силой: возле больниц устанавливают палатки для больных

За минувшие сутки, 25 августа, в Австралии выявили свыше тысячи новых больных коронавирусом. Это впервые с начала пандемии.

Две крупные больницы в Сиднее установили палатки для оказания экстренной помощи на открытом воздухе. Все для того, чтобы помочь справиться с увеличением числа пациентов.

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Ситуация напряженная: что говорит статистика

Эпицентром нынешней вспышки стал город Сидней. Из-за распространения штамма Дельта ежедневное количество новых инфицированных достигает рекордных уровней даже после двух месяцев изоляции.

В штате Новый Южный Уэльс, столицей которого является Сидней, в течение 25 августа зарегистрировали 1 029 новых больных коронавирусом. Это побило предыдущий рекорд, который зарегистрировали днем ранее (919).

Быстрый рост заболеваемости заставил больницы Сиднея Вестмид и Блектаун установить палатки на территории медучреждений. В них будут обследовать пациентов и отбирать образцы для анализов.

Болеют невакцинированные

Из 116 человек, находящихся в отделении интенсивной терапии в Новом Южном Уэльсе, 102 – не имели прививок. Кроме этого, сообщили о 3 новых случаях смерти, в частности о 30-летнем мужчине, который умер дома.

И хоть с прошлого года уровень смертности снизился, от последней вспышки в стране умерло 79 больных.