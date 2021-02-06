В Австралии планируют делать дороги из медицинских масок: как это возможно
Австралийские ученые придумали новый строительно-дорожный материал. Он содержит измельченные медицинские маски и переработанный бетон.
Источник:Fast Company
В частности его получают из отходов во время сноса зданий. Для строительства одного километра 2-полосной дороги необходимо примерно 3 миллиона масок.
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Маски будут переделывать в дороги
Таким способом можно предотвратить попадание на свалку примерно 93 тонн отходов. Новый материал для строительства дорог создали исследователи из Мельбурнского королевского технологического института.
Дело в том, что в одноразовых масках есть пластик, в частности полипропилен, который трудно разлагается,
– рассказал руководитель эксперимента профессор Джи Ли.
По его словам, полипропиленовые волокна в масках усиливают связи между частицами щебня. Это делает дорогу крепче.
Это позволит сэкономить
Использование смеси снизит затраты во время строительства на 30%, ведь:
- добыча бетона из карьера стоит примерно 50 долларов за тонну;
- стоимость переработанного бетона составляет примерно 26 долларов.
Готовая смесь может стоить от 32 до 78 долларов за тонну.
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