Австралийские ученые придумали новый строительно-дорожный материал. Он содержит измельченные медицинские маски и переработанный бетон.

В частности его получают из отходов во время сноса зданий. Для строительства одного километра 2-полосной дороги необходимо примерно 3 миллиона масок.

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Маски будут переделывать в дороги

Таким способом можно предотвратить попадание на свалку примерно 93 тонн отходов. Новый материал для строительства дорог создали исследователи из Мельбурнского королевского технологического института.

Дело в том, что в одноразовых масках есть пластик, в частности полипропилен, который трудно разлагается,

– рассказал руководитель эксперимента профессор Джи Ли.

По его словам, полипропиленовые волокна в масках усиливают связи между частицами щебня. Это делает дорогу крепче.

Заметим! Ежедневно в мире выбрасывают 6,8 миллиарда использованных медицинских масок.

Это позволит сэкономить

Использование смеси снизит затраты во время строительства на 30%, ведь:

добыча бетона из карьера стоит примерно 50 долларов за тонну;

стоимость переработанного бетона составляет примерно 26 долларов.

Готовая смесь может стоить от 32 до 78 долларов за тонну.

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