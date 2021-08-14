В Австралии женщина без медицинской аккредитации 9 месяцев работала врачом
Источник:BBC
В Австралии 27-летняя женщина почти 9 месяцев работала в сиднейской больнице. Впоследствии руководство медучреждения узнало, что работница лечила пациентов без аккредитации.
"Докторша" не сдала экзамены
Инцидент произошел в больнице Bankstown-Lidcombe. Женщина устроилась на работу в январе 2021 года.
Читайте также В Австралии ребенок умер после нападения сороки: мать защищая, упала на малыша
К работнице не было никаких претензий. Однако в конце июля медучреждение заявило, что не может найти ее в перечне практикующих врачей. То есть "врач" не была зарегистрирована в Австралийском агентстве по регулированию практикующих врачей, которое аккредитует медицинский персонал в стране.
Инцидент расследовала полиция
Полиция Нового Южного Уэльса начала расследование, а женщину отстранили от работы. Выяснилось, что "медик" провалила экзамены, поэтому решила подделать документы, чтобы устроиться на работу.
Правоохранители решают квалификацию дела. Предварительно, говорится о мошенничестве.
Австралийская авиакомпания уволит 2,5 тысячи сотрудников
В начале июля Qantas – крупнейшая авиакомпания Австралии – решила временно уволить 2,5 тысячи работников из-за карантина. Исполнительный директор Алан Джойс пояснил, что в период пандемии сократили количество рейсов – соответственно работы нет.
В то же время руководство пообещало людям частично выплачивать зарплату.