В Австралии женщина без медицинской аккредитации 9 месяцев работала врачом

В Австралии 27-летняя женщина почти 9 месяцев работала в сиднейской больнице. Впоследствии руководство медучреждения узнало, что работница лечила пациентов без аккредитации.

"Докторша" не сдала экзамены

Инцидент произошел в больнице Bankstown-Lidcombe. Женщина устроилась на работу в январе 2021 года.

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К работнице не было никаких претензий. Однако в конце июля медучреждение заявило, что не может найти ее в перечне практикующих врачей. То есть "врач" не была зарегистрирована в Австралийском агентстве по регулированию практикующих врачей, которое аккредитует медицинский персонал в стране.

Инцидент расследовала полиция

Полиция Нового Южного Уэльса начала расследование, а женщину отстранили от работы. Выяснилось, что "медик" провалила экзамены, поэтому решила подделать документы, чтобы устроиться на работу.

Правоохранители решают квалификацию дела. Предварительно, говорится о мошенничестве.

Австралийская авиакомпания уволит 2,5 тысячи сотрудников

В начале июля Qantas – крупнейшая авиакомпания Австралии – решила временно уволить 2,5 тысячи работников из-за карантина. Исполнительный директор Алан Джойс пояснил, что в период пандемии сократили количество рейсов – соответственно работы нет.

В то же время руководство пообещало людям частично выплачивать зарплату.