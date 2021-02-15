Австралия и Новая Зеландия уже получили вакцины от COVID-19
Австралия и Новая Зеландия заявили, что получили первые партии доз вакцины от COVID-19. Речь идет о вакцинах компаний Pfizer и BioNTech.
Источник:Интерфакс-Украина
Австралия получила более 140 тысяч доз вакцин
Австралийский министр здравоохранения Грега Ханта рассказал, что в страну прибыл груз со 142 тысячами доз вакцины. Вакцинация от COVID-19 в Австралии стартует 22 февраля.
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В Новую Зеландию прибыла первая партия вакцин в 60 тысяч доз
Также о получении 60 тысяч доз вакцины от Pfizer и BioNTech сообщила премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн. По ее словам, предварительно препарат пройдет проверку на безопасность, а в субботу начнется вакцинация пограничных служащих.
Это будет самая полномасштабная кампания вакцинации за всю историю этой страны,
– заявила Ардерн.
Премьер отметила, что вакцин хватит для того, чтобы обеспечить бесплатную вакцинацию всех жителей страны.
Что с заболеваемостью в Новой Зеландии
Власти Новой Зеландии заявили накануне, что им придется блокировать крупнейший город Окленд после того, как там обнаружили новые вспышки заболевания COVID-19.
В Окленде введен 3-й уровень карантина до 17 февраля – закрыты все общественные места, запрещены публичные собрания, разрешены только свадьбы и похороны, где могут находиться до 10 человек.
Заболеваемость в Австралии
В Мельбурне (штат Виктория) ввели 5-дневный локдаун в связи с новыми случаями заражения коронавирусом.
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