Австралия и Новая Зеландия заявили, что получили первые партии доз вакцины от COVID-19. Речь идет о вакцинах компаний Pfizer и BioNTech.

Австралия получила более 140 тысяч доз вакцин

Австралийский министр здравоохранения Грега Ханта рассказал, что в страну прибыл груз со 142 тысячами доз вакцины. Вакцинация от COVID-19 в Австралии стартует 22 февраля.

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В Новую Зеландию прибыла первая партия вакцин в 60 тысяч доз

Также о получении 60 тысяч доз вакцины от Pfizer и BioNTech сообщила премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн. По ее словам, предварительно препарат пройдет проверку на безопасность, а в субботу начнется вакцинация пограничных служащих.

Это будет самая полномасштабная кампания вакцинации за всю историю этой страны,

– заявила Ардерн.

Премьер отметила, что вакцин хватит для того, чтобы обеспечить бесплатную вакцинацию всех жителей страны.

Что с заболеваемостью в Новой Зеландии

Власти Новой Зеландии заявили накануне, что им придется блокировать крупнейший город Окленд после того, как там обнаружили новые вспышки заболевания COVID-19.

В Окленде введен 3-й уровень карантина до 17 февраля – закрыты все общественные места, запрещены публичные собрания, разрешены только свадьбы и похороны, где могут находиться до 10 человек.

В Новой Зеландии вообще официально сообщили о 2 336 случаях коронавируса, зафиксировано 25 летальных случаев.

Заболеваемость в Австралии

В Мельбурне (штат Виктория) ввели 5-дневный локдаун в связи с новыми случаями заражения коронавирусом.

С начала пандемии коронавируса в Австралии выявлено 28,8 тысячи больных COVID-19, от осложнений умерли 909 жителей страны.