Австралия одобрила четвертую вакцину против коронавируса
Источник:правительство Австралии
В Австралии одобрили препарат Spikevax, который производит компания Moderna. Это уже четвертая вакцина против коронавируса, которую одобрили в стране.
Кроме этого, вакцину будут использовать для иммунизации детей и подростков. Но решение правительства об использовании препарата в этой возрастной группе будет сообщено отдельно.
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Эта вакцина с матричной РНК (мРНК) предварительно одобрена и включена в Австралийский Реестр терапевтических товаров (ARTG) для активной иммунизации с целью предотвращения коронавирусной болезни-2019 (COVID-19), которая вызывается SARS-CoV-2, у лиц в возрасте 18 лет и старше. Рекомендуется вводить вакцину двумя дозами с интервалом 28 дней,
– говорится в сообщении.
Вакцину планируют использовать и на детях в возрасте от 12 до 17 лет. Но когда начнется иммунизация этой возрастной группы, сообщат отдельно.
Данные, подтверждающие использование вакцины Moderna против COVID-19 подростками в возрасте от 12 до 17 лет, в настоящее время находятся на стадии оценки, и на сегодня не было обнаружено никаких особых проблем. Решение TGA об использовании в этой возрастной группе будет объявлено отдельно,
– заявили в правительстве.
Кратко о ситуации в Австралии
По состоянию на 10 августа в Австралии зарегистрировали 37 010 больных коронавирусом. К сожалению, 943 из них умерли.
В то же время против коронавируса в стране вакцинировали 13 958 045 человек.
Использование Moderna в мире
- Препарат показал высокую эффективность во время клинических испытаний.
- Вакцину одобрили и широко используют в Великобритании, Канаде, Европейском Союзе, США, Швейцарии и Сингапуре.