Австралия одобрила четвертую вакцину против коронавируса

В Австралии одобрили препарат Spikevax, который производит компания Moderna. Это уже четвертая вакцина против коронавируса, которую одобрили в стране.

Кроме этого, вакцину будут использовать для иммунизации детей и подростков. Но решение правительства об использовании препарата в этой возрастной группе будет сообщено отдельно.

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Эта вакцина с матричной РНК (мРНК) предварительно одобрена и включена в Австралийский Реестр терапевтических товаров (ARTG) для активной иммунизации с целью предотвращения коронавирусной болезни-2019 (COVID-19), которая вызывается SARS-CoV-2, у лиц в возрасте 18 лет и старше. Рекомендуется вводить вакцину двумя дозами с интервалом 28 дней,

– говорится в сообщении.

Вакцину планируют использовать и на детях в возрасте от 12 до 17 лет. Но когда начнется иммунизация этой возрастной группы, сообщат отдельно.

Данные, подтверждающие использование вакцины Moderna против COVID-19 подростками в возрасте от 12 до 17 лет, в настоящее время находятся на стадии оценки, и на сегодня не было обнаружено никаких особых проблем. Решение TGA об использовании в этой возрастной группе будет объявлено отдельно,

– заявили в правительстве.

Кратко о ситуации в Австралии

По состоянию на 10 августа в Австралии зарегистрировали 37 010 больных коронавирусом. К сожалению, 943 из них умерли.

В то же время против коронавируса в стране вакцинировали 13 958 045 человек.

Использование Moderna в мире