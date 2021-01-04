В Сиднее из-за ухудшения ситуации с коронавирусом усиливают карантинные мероприятия. Новые правила будут действовать с понедельника, 4 января.

Жители Сиднея должны носить защитные маски в общественных местах, а также в транспорте. Об этом сообщает The Associated Press.

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Сейчас местные власти не сообщают, как долго людям придется мириться с новыми карантинными мероприятиями. Однако нарушителей правил будут наказывать штрафом. Им придется заплатить по 200 австралийских долларов (более 4 тысяч гривен).

Сейчас в Австралии от коронавируса лечатся 26 инфицированных. Ни один из них не находится в медучреждениях.

Местные медики отметили, что все случаи заражения коронавирусом являются локальными.

Что известно о COVID-19 в Австралии

С начала пандемии в стране заразились более 28 тысяч человек.

Умерли 909 инфицированных.