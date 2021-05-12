63-летний мужчина намеренно кашлял своей бывшей жене в лицо. И это при том, что накануне ему поставили диагноз COVID-19.

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По словам женщины, он не использовал средства индивидуальной защиты, кашлял в ее сторону и даже использовал ее полотенце. Кроме этого, бывший муж толкнул женщину в дверной косяк.

Позже 70-летняя женщина заболела COVID-19.

Какое наказание получил злоумышленник:

Суд приговорил мужчину к 9 месяцам тюремного заключения,

Также ему дали 3 года условно за нанесение телесных повреждений,

Кроме этого, мужчина должен выплатить женщине компенсацию в размере 1000 евро.

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Источник: Минфин