63-летний мужчина намеренно кашлял своей бывшей жене в лицо. И это при том, что накануне ему поставили диагноз COVID-19.

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По словам женщины, он не использовал средства индивидуальной защиты, кашлял в ее сторону и даже использовал ее полотенце. Кроме этого, бывший муж толкнул женщину в дверной косяк.

Позже 70-летняя женщина заболела COVID-19.

Какое наказание получил злоумышленник:

  • Суд приговорил мужчину к 9 месяцам тюремного заключения,
  • Также ему дали 3 года условно за нанесение телесных повреждений,
  • Кроме этого, мужчина должен выплатить женщине компенсацию в размере 1000 евро.

Ситуация с коронавирусом в Австрии: что известно

Источник: Минфин

  • С начала пандемии в Австрии коронавирусом заразились более 633 тысяч человек, более 10 тысяч из которых умерли.
  • 609 тысяч пациентов уже преодолели болезнь. Зато 13 866 больных пока продолжают свое лечение.
  • В Австрии приняты 4 вакцины против COVID-19: Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca и Pfizer-BioNTech.
  • Всего в стране вакцинировали 3 744 269 граждан, 1 001 839 из которых уже полностью иммунизированы.