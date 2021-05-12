63-летний мужчина намеренно кашлял своей бывшей жене в лицо. И это при том, что накануне ему поставили диагноз COVID-19.
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По словам женщины, он не использовал средства индивидуальной защиты, кашлял в ее сторону и даже использовал ее полотенце. Кроме этого, бывший муж толкнул женщину в дверной косяк.
Позже 70-летняя женщина заболела COVID-19.
Какое наказание получил злоумышленник:
- Суд приговорил мужчину к 9 месяцам тюремного заключения,
- Также ему дали 3 года условно за нанесение телесных повреждений,
- Кроме этого, мужчина должен выплатить женщине компенсацию в размере 1000 евро.
Ситуация с коронавирусом в Австрии: что известно
Источник: Минфин
- С начала пандемии в Австрии коронавирусом заразились более 633 тысяч человек, более 10 тысяч из которых умерли.
- 609 тысяч пациентов уже преодолели болезнь. Зато 13 866 больных пока продолжают свое лечение.
- В Австрии приняты 4 вакцины против COVID-19: Johnson & Johnson, Moderna, Oxford/AstraZeneca и Pfizer-BioNTech.
- Всего в стране вакцинировали 3 744 269 граждан, 1 001 839 из которых уже полностью иммунизированы.