В Австрии с 7 апреля начали действовать новые правила посещения непродовольственных магазинов и организаций Сферы услуг. Теперь, чтобы попасть в эти заведения, нужно продемонстрировать отрицательный результат теста на коронавирус.

Тест нужно сделать не ранее, чем за двое суток до того, как вы собрались в магазин. Требование вступило в силу сразу после завершения пасхальных каникул.

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Отрицательный тест не нужен для посещения продуктовых магазинов и аптек

Не нужен тест для того, чтобы попасть в супермаркет, продуктовый магазин, банк или аптеку. Однако, чтобы посетить парикмахера или мастера маникюра без негативного теста не обойтись.

В Форарльберга в рестораны пускают с ПЦР-тестами

Интересно, что открыты заведения общественного питания и разрешены массовые мероприятия только в единой федеральной земли – Форарльберг. Однако здесь это стало возможным именно благодаря тестовой системе. Действует специальный интернет-портал, где люди могут загружать свои результаты тестов. ПЦР-тест дает доступ к заведениям на 72 часа, отрицательный тест на антиген – на 48 часов.

Обратите внимание! На пасхальные праздники в Австрии усиливали карантин. В некоторых федеральных землях ограничивали въезд.