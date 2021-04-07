Хочешь в непродовольственный магазин – делай тест на COVID-19: в Австрии новые требования
В Австрии с 7 апреля начали действовать новые правила посещения непродовольственных магазинов и организаций Сферы услуг. Теперь, чтобы попасть в эти заведения, нужно продемонстрировать отрицательный результат теста на коронавирус.
Источник:The Local
Тест нужно сделать не ранее, чем за двое суток до того, как вы собрались в магазин. Требование вступило в силу сразу после завершения пасхальных каникул.
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Отрицательный тест не нужен для посещения продуктовых магазинов и аптек
Не нужен тест для того, чтобы попасть в супермаркет, продуктовый магазин, банк или аптеку. Однако, чтобы посетить парикмахера или мастера маникюра без негативного теста не обойтись.
В Форарльберга в рестораны пускают с ПЦР-тестами
Интересно, что открыты заведения общественного питания и разрешены массовые мероприятия только в единой федеральной земли – Форарльберг. Однако здесь это стало возможным именно благодаря тестовой системе. Действует специальный интернет-портал, где люди могут загружать свои результаты тестов. ПЦР-тест дает доступ к заведениям на 72 часа, отрицательный тест на антиген – на 48 часов.
Какова ситуация с коронавируса в стране?
По состоянию на 7 апреля в Австрии выявили более 562 тысяч случаев коронавируса. От недуга умерли более 9500 человек. Выздоровели более 519 тысяч больных.
Данные СНБО
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